Ben Harper despliega toda su maestría con la guitarra en Lanuza

Con una maestría al alcance de pocos guitarristas, Ben Harper ofreció anoche un impecable recital acompañado de su banda The Innocents Criminals, con el que logró el quinto ‘sold out’ de la actual edición de Pirineos Sur. La noche de sonidos más rock y blues del festival de este 2025 contó con el afamado americano como máximo reclamo, pero también sentó cátedra Quique González, uno de los compositores de rock clásico más respetados del país, con una legión de fans muy fiel.

De esta manera, con este quinto lleno en el anfiteatro de Lanuza, se alcanza un récord: es la única edición que ha conseguido esta marca. Así ya casi se alcanzan los 45.000 espectadores durante los 13 conciertos que se han celebrado este año en Pirineos Sur. Y aún falta por sumar los visitantes de este domingo en el concierto de Residente.

Con el gorro bien encajado y con el puño en alto salió al escenario Ben Harper para desarrollar un repertorio sin ataduras, libre de la presentación de ningún disco, picoteando de todas sus épocas. Obviamente, después de tres décadas de grandes temas hay mucho para escoger. Aunque su aclamado y perenne 'Welcome to the cruel world' sigue siendo uno de los grandes momentos de sus recitales. Ahí estuvieron en el arranque 'Glory & consequence', 'Don’t give up now' o 'Diamonds on the inside'. Y en poco rato más, el guitarrista ya había recorrido el blues, el rock eléctrico y el acústico, el reggae… Su facilidad para desarrollar pasajes diferentes era pasmosa.

Ya casi se alcanzan los 45.000 espectadores durante los 13 conciertos que se han celebrado este año en Pirineos Sur

Con Harper al 'steel guitar' y una irresistible percusión llegó el momento de los bises. Primero con un delicioso tema a capela interpretado por Harper y todos los Innocent Criminals que acabó con una acalorada ovación, y luego algunos de sus grandes clásicos. Uno de los conciertos con más clase de todo el festival y una canción para el recuerdo: 'Waiting on an angel'.

Quique González

Si hay un artista que está renovando el rock clásico patrio, ese es Quique González. El músico ha sabido beber tanto de cantautores legendarios vía Bob Dylan, como de nuevas bandas que resultaron revulsivas, como Wilco. Y con esas ha logrado un sonido totalmente reconocible y que le ha llevado a ser una de las figuras más importantes del género. Así a últimas horas de la tarde, cientos de personas se acumulaban al borde del pantano para no perderse nada de su recital, que significaba el final de su gira veraniega.

Quique González, en su inolvidable actuación / PIRINEOS SUR

Decía Quique González en una entrevista reciente que Pirineos Sur es en el festival que más le apetece actuar. El embrujo del escenario flotante hace magia con muchos artistas y el cantautor se ayudó de este ambiente único, para entregar un concierto impecable, recurrido a temas de todas sus etapas.

Aunque para comenzar su 'show', recurrió a su último lanzamiento, 'Terciopelo azul', que sirve como adelanto de su próximo nuevo disco. Procedió con su versión de una de sus figuras cabecera, Bob Dylan, con 'Amor en vano', y al igual que el norteamericano, ha apostado por su repertorio que se movía entre el sonido más acústico y el más eléctrico (siempre acompañado de una sobresaliente banda). Canciones, estupendas y muchas: 'Avería y redención', 'Kamikazes' o 'Salitre'...

Lo mejor llegó con 'Vidas cruzadas' y con 'Aunque tú no lo sepas', uno de sus grandes éxitos que no había interpretado en esta gira. Con este poema adaptado de Luis García Montero, el espíritu de Enrique Urquijo, a quien está el tema dedicado, sobrevoló el pantano de Lanuza

Recta final

La edición número 32 de Pirineos Sur concluirá este domingo con Residente, Gale y Laura Sam. Residente es una de las figuras más influyentes de la música latina contemporánea y cofundador de Calle 13. El puertorriqueño posee un estilo único, que combina hip-hop, música urbana y ritmos tradicionales de América Latina junto a letras cargadas de crítica social y poesía, trascienden lo musical para convertirse en una voz de cambio y resistencia. Su compatriota Gale es una aclamada compositora que ha trabajado con nombres de primer nivel, como Shakira, Juanes o Cardi B. En 2023 lanzó su primer disco, 'Lo que no te dije', con el que quiso explorar todo su talento: del punk de alta intensidad a las elegantes baladas. Laura Sam está considerada uno de los principales referentes del 'spoken word' en nuestro país y llegará dispuesta a desplegar su combativo y reflexivo nuevo trabajo, el EP 'Amor y Plomo', producido junto a uno de los nombres del momento, Mr Worth.