Fernando Costa actuará en Zaragoza: "Si no me desahogara con las canciones, no sé por dónde saldría toda esa rabia"

Hace unos días, el 14 de julio, Fernando Costa cumplía 30 años. El artista ibicenco, uno de los nombres fundamentales del rap español de los últimos años, cruzaba esa barrera temporal, a menudo también psicológica, sin darle demasiada importancia y viviendo un evidente momento dulce. Se le ve feliz con su casi recién estrenada condición de padre. Acaba de publicar su tercer álbum, 'Amor de barrio', que le está dando muchas alegrías. Y a partir de otoño comienza una gira de conciertos (el 13 de febrero estará en Zaragoza dentro del Inverfest) en recintos importantes que debería situarle todavía un escalón más arriba en su carrera. Así, joven todavía a pesar de lo conseguido, no parece muy difícil cumplir años con alegría.

«La edad no es más que un número, no algo que te pueda condicionar para dejar de hacer cosas o cambiar tu estilo de vida», dice Costa. Los cumpleaños redondos son momento de hacer balance, y a un artista que ha volcado tanto de su vida personal en sus canciones (su barrio, su familia, los amigos de siempre son temas recurrentes) es inevitable preguntarle cómo han ido las cosas hasta ahora. «La vida para cualquiera, no solo para un artista, es una montaña rusa», dice, y añade que es de los que piensa que los momentos malos son los que te hacen crecer a nivel personal, «más que los buenos». Sus orígenes humildes, sobre los que tanto ha cantado, se ven ahora como una buena escuela. «No tener una vida llena de facilidades y de comodidades te afecta en el momento, pero a largo plazo te hace madurar antes de tiempo, y a mí me ha enseñado a disfrutar de las cosas buenas y a aprender de las malas».

Se dice en la hoja de promo de 'Amor de barrio' que este es el disco en el que ha trabajado con mayor libertad porque «ya no tiene que demostrar nada», y se hace referencia a que explora «otros territorios sonoros». Él dice que ha hecho simplemente lo que le apetecía y le divertía. «Mi primer disco fue con el que me di a conocer. El segundo, una especie de continuidad pero intentando variar un poco en el estilo musical, no todo tan marcado, tan cerrado en el rap y en el boom bap de inspiración noventera. Y en este ya he sido un poco el Fernando que no piensa en qué va a decir la gente, que si hago este estilo o si hago el otro...», defiende.

En este nuevo álbum hay rap pero también cumbia, deep house, incluso techno. A algunos fans, a esos de la primera hornada que todavía le conocen como Fernandito Malamanera (por el título de uno de sus primeros 'singles'), no les ha hecho mucha gracia. Ya hay quien se ha cabreado al escuchar la housera 'Ha$h' de Morocco, o esa 'Aunque duela' que ha hecho con otro rapero, Cano, y con el productor electrónico PMP, y que suena un poco al 'EDM' de Coachella. A él le dan bastante igual esas críticas. «Si yo dependo de lo que la gente piensa de mí, es que esto ya no es un 'hobby', es un trabajo. Se vuelve monótono y pierdes la pasión por hacer lo que te gusta», asegura.

Para el artista, la industria del rap español «se ha cuadriculado demasiado. Solo eres rapero si haces canciones de boom bap, noventeras, con crítica social... Y yo digo: vamos a relajarnos todos y a no encasillarnos. Porque hacerlo es poner fronteras a la música que no le sirven de nada». Si hubiera hecho un disco más rap, sostiene, se habría aburrido él y habría aburrido a otros. Aunque también habría sido una forma de asegurar el tiro. «Hay gente que me ha dicho que he hecho un disco comercial. Pero lo comercial habría sido hacer un disco solo de rap, que sé que es lo que me funciona».

Que Costa trabaje ahora con más libertad que antes y que pase un poco de lo que opinan los otros no quiere decir que su camino sea fácil. «Echo de menos una vida sin ansiedad / ahora me siento vacío, nada que contar / antes no notaba la presión por esto de cantar», frasea en 'Echo de menos', otra de las canciones del nuevo disco. La presión, a pesar de todo, sigue ahí. Estar tan arriba no es fácil. Lidia como puede con la fama, aunque agradece que su ascenso haya sido paulatino y no un petardazo de dos días. Luego llega la reflexión sobre si se escribe mejor cuando uno está mal. «Cuando te quitas la coraza y te desnudas, mostrando tus debilidades, es cuando más conectas con el público», afirma. «Pero esa espiral de ‘venga, tengo que esta triste para escribir bien’ es un poco peligrosa».

Recuerda ser vergonzoso, enseñarle las canciones solo a los amigos, no querer cantarlas en los corros típicos de esos sonidos urbanos. Pero todo eso se fue pasando. Ahora dice que «si no me desahogara con las canciones, no sé por dónde saldría toda esa rabia y todo ese amor».

Cree que se vive un gran momento para la música en directo en España. Pone los ejemplos de sus amigos Natos y Waor llenando un Metropolitano, o Dellafuente consiguiéndolo dos días seguidos, 130.000 espectadores en total. Admite que quizá todo haya ido un poco rápido. Pero, sentencia, «creo también que la gente hemos trabajado duro para ello»