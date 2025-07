La crítica de Javier Losilla del concierto de Residente en Pirineos Sur: ¡Presidente, presidente, presidente!

"Educación gratuita y de calidad para todos. Viva Palestina Libre. Viva Puerto Rico libre". Reflexivo, lenguaraz y combativo, Residente (para los no iniciados, la mitad del dúo Calle 13) finalizó el domingo su concierto en Pirineos Sur con esas tres sentencias que, de alguna forma, habían atravesado toda su actuación. ¡Residente, Residente, Residente! Coreaba el público esperando el bis que nunca llegó (sí acepto, en cambio, la petición de remojarse en el pantano) y agradeciendo, a un tiempo, que el puertorriqueño hubiese facturado una presentación brillante, detallista y demoledora.

Gritos de júbilo y de apoyo a quien no escatima medios y esfuerzo para armar un espectáculo musicalmente arrebatador, estéticamente agitador y políticamente comprometido. De ahí que los gritos de "Residente, Residente, Residente" puedan interpretarse sin equívoco como "Presidente, presidente, presidente", pues el activismo artístico y social de René Pérez Joglar (Residente, o sea) le convierte en presidente, sin gobierno, de quienes buscan en la música, además de un chute para el cuerpo y la mente, el espíritu revoltoso que permita alzar la voz contra unos gobernantes que buscan inspiración en las cloacas de la Historia y un mundo que se descompone ante los ojos perplejos y paralizados de sus moradores.

Acompañado por una excelente banda multinacional configurada por Elías Meister (guitarra), Helen Newby (cello), Leo Genovese (teclados), Jorge Garrido, apodado el Estepario Siberiano, (batería), Daniel Díaz (percusiones), Stelios Michas (guitarra y bajo) y Kiani Medina (voz), Residente mostró un directo incontestable y demostró a tirios, troyanos, descreídos y majaderos que las taxonomías son solo una convención, y que la música puede enredarse en diferentes estilos sin perder personalidad. Audaz y arrollador, lo de Residente es el trayecto de un rapero que cabalga sobre bases de hip hop, reguetón, rock, jazz, electrónica, latidos caribeños, melismas árabes y pulsos balcánicos. Todo al servicio de unos textos (que sí cuentan, pese a la broma del título de su disco Las letras ya no importan) que, confesionales, festivos, o beligerantes, son una máquina de producir sentido.

Tras un premonitorio solo de cello, Residente salió a escena como un coche de carreras, como un pepino, en divertida metáfora de una presentadora de televisión, para volarnos la cabeza con una mezcla de piezas con la firma de Calle 13: Baile de los pobres, No hay nadie como tú, Cumbia de los aburridos, Atrévete y El aguante. ¡Uf! Luego llegaron cosas como Muerte en Hawaii, La vuelta al mundo, Ojos color Sol, una autorrefencial y sentida René, Guerra, This Is Not America, sobre esa costumbre tan norteamericana de considerar que América es solo Estados Unidos, y la muy popular y descriptiva Latinoamérica. Y antes de la recta final, otra bomba de racimo con Flow HP, Chulin Culin Chunfly y Pa divertirme. Ya en el cierre, Ron en el piso, una canción sobre la pérdida, El futuro es nuestro, una descacharrante parodia sobre el porvenir, y Vamo' a portarnos mal, una invitación a escapar del control cotidiano del Gran Hermano.

Antes de que Residente tomase el escenario, la puertorriqueña Gale, compositora para artistas de renombre y dispuesta a afianzar su carrera en solitario, ofreció una muestra breve de su pop empoderado. Precedió a Laura Sam, nacida murciana y criada musicalmente en el País Vasco, que se maneja con soltura en los territorios del rap y del spoken word. Convenció con sus reflexiones sobre el amor, el algoritmo, España y la regla. Advirtió que venía en modo premestrual; o sea, con las hormonas artísticas en danza.

Pero claro, más tarde llegó René y, lamentablemente, quién se acordaba ya de Gale y Laura Sam. ¡Presidente, presidente, presidente!