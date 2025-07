Daniel Romano y The Half Nelsons, últimos conciertos del ciclo Carretera y manta del Rock & Blues en este mes de julio

El ciclo Carretera y Manta del Rock & Blues está llenando de música las noches de verano en Zaragoza. Esta semana, para cerrar el mes de julio, recalan en la sala The Half Nelsons y Daniel Romano’s Outfit. La segunda edición de este ciclo, patrocinada por cervezas Ambar, se celebra hasta el 31 de agosto y refuerza la apuesta de la sala por la programación cultural diversa y de calidad durante los meses estivales.

El miércoles 30, la banda The Half Nelsons presentará un repertorio acústico de country y old folk. Se trata de un proyecto de nueva creación con músicos de dilatada trayectoria. Dan Cabanela de Still River, los hermanos Aitor y Eneko Cañibano de Travellin’ Brothers y Ander Alonso de Mississippi Queen, entre otros proyectos. Traerán al Rock & Blues un repertorio acústico de versiones de artistas variados como Bob Dylan, Willie Nelson o Jonh Mayer, con momentos sutiles y delicados, y otros llenos de energía y pasión.

El jueves 31 de julio subirá al escenario Daniel Romano’s Outfit, grupo canadiense liderado por uno de los artistas más prolíficos y versátiles de la escena alternativa. Glam, folk, punk, rock and roll y psicodelia conviven en unos conciertos que son pura energía, como ya demostraron en el Azkena Rock Festival. Daniel Romano's Outfit se han ganado una reputación de supergrupo, dirigidos por Romano y respaldados por Carson McHone, Tommy Major, Ian Ski Romano, y el ingeniero de sonido Kenneth Roy Meehan.

Tras una pausa de unas semanas, el ciclo cogerá fuerza a final de agosto para la recta final. El miércoles 27 de agosto será la actuación de Lovesick Duo, trío que recrea el country, western swing y rock & roll de los años 40 y 50. Con instrumentos vintage y repertorio propio o de raíz, ofrecen más de 120 actuaciones anuales y han sido reconocidos en festivales de música western.

El sábado 30 será el momento de disfrutar de Sergi Estella, artista que se presenta como one man band y crea instrumentos únicos a partir de objetos cotidianos. Su sonido crudo y divertido, influenciado por el folk, blues y rock, lo convierte en una propuesta original que destaca también por su humor escénico.

Cerrará el ciclo el domingo 31 Rosalie Cunningham, que regresa a Zaragoza tras el éxito de su primera gira española. La artista británica combina psicodelia, pop y prog-rock en su nuevo álbum “To Shoot Another Day”, con influencias de Queen, The Beatles o David Bowie. Una voz insólita y en estado de gracia para cerrar el verano con fuerza.