Antón Castro y José Luis Melero reciben el Premio de las Letras Aragonesas: "Este galardón es nuestro Cervantes"

Antón Castro y José Luis Melero han recibido este miércoles de manos del presidente Jorge Azcón el Premio de las Letras Aragonesas 2024 en un acto solemne celebrado en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza. La entrega del galardón (por primera vez ex aequo) ha servido para reivindicar y visibilizar el gran momento que viven las letras aragonesas. Tanto Castro como Melero han destacado la edad de oro que atraviesa la literatura de la comunidad, con recientes premios Planetas, Nadales y autores que triunfan en todo el país y hasta en el ámbito internacional.

«Las letras aragonesas gozan de un momento maravilloso y hay que hacerlo visible de todas las maneras posibles. Cuando vas por ahí te preguntan qué está pasando en Zaragoza y en Aragón, y es lógico porque la nómina de autores es muy extensa», ha subrayado Antón Castro poco antes de recibir el galardón. En este mismo sentido se ha manifestado Melero, que ha destacado que «la cultura aragonesa, en todas sus facetas, nunca ha vivido una época tan dorada»: «Nos tenemos que querer más y creer que somos tan buenos como los mejores».

Ambos se han mostrado emocionados y agradecidos por recibir el reconocimiento más importante que puede lograr un autor en la comunidad. «Lo que más me ha emocionado es ver a tantas personas que se han alegrado del premio», ha indicado Castro poco antes de acceder a un abarrotado Museo Pablo Serrano. «La verdad es que no me lo esperaba, pero lograrlo junto a alguien a quien quiero mucho es realmente conmovedor. Compartir el premio con él no resta, sino que suma», ha señalado Castro, que ha subrayado que su «tarea fundamental» durante sus 38 años en la prensa ha sido «la defensa apasionada e intensa de las letras aragonesas»: «Estoy muy feliz y me encanta ver aquí un montón de escritores que sienten que de alguna manera les he acompañado y les he dado visibilidad».

Melero, por su parte, ha reconocido que recibir el galardón es «un honor extraordinario y una alegría enorme». «Entrar en esa nómina de ganadores es un privilegio inmenso. Este premio es nuestro Cervantes y tenemos que cuidarlo y mimarlo», ha comentado.

En efecto, Castro y Melero se unen a la célebre lista de autores que han recibido el Premio de las Letras Aragonesas, entre los que se encuentran grandes nombres como Ana María Navales, Soledad Puértolas, Rosendo Tello, Ángel Guinda, Manuel Vilas o Félix Teira.

A ritmo de jota

Cuando se anunció el nombre de los premiados el pasado 9 de julio, el jurado destacó la aportación de Castro en el ámbito de la comunicación y el periodismo cultural, «así como a los distintos géneros literarios que ha cultivado en una obra que tiene como origen y fuente las tierras de Aragón». A Melero se le reconoció «por ser una figura destacada en los proyectos culturales surgidos en Aragón desde hace medio siglo y por su labor en el mundo cultural aragonés y, en concreto, del libro, como editor, escritor y bibliófilo».

El acto ha estado conducido por el director general de Cultura de la DGA, Pedro Olloqui, quien también ha recordado la edad de oro que vive la cultura aragonesa, «especialmente significativa en el ámbito de las letras».

El pintor Pepe Cerdá, buen amigo de los premiados, ha sido el encargado de glosar sus trayectorias en un acto que ha estado amenizado por la actuación de los cantadores Nacho del Río y Beatriz Bernad.