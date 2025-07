Las Armas renacerá como un centro "socioeducativo": ¿Qué pasará con su sala de conciertos?

Será difícil que Las Armas vuelva a ser algún día Las Armas. Al menos tal y como se conocía hasta ahora, con esa sala de conciertos como epicentro de un espacio que se convirtió en referencia para la escena musical aragonesa. El Ayuntamiento de Zaragoza, propietario del edificio, ya anunció en enero que no descartaba cambiar el uso del centro después de que la última etapa no acabara como se esperaba. De hecho, la aventura que inició en febrero de 2023 la UTE formada por Global Hostelería 2022 y Fuse Records Fluge no duró ni dos años y el centro volvió a cerrar sus puertas el pasado 3 de enero.

El equipo de Gobierno liderado por Natalia Chueca ha dado un paso más en ese sentido y ha decidido incluso municipalizar el espacio. A partir de ahora será el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas el que se encargue de gestionar Las Armas, que se convertirá en un «centro socioeducativo» multiservicios de gestión totalmente pública. Según ha explicado este miércoles el consistorio en una nota de prensa, el edificio del barrio de San Pablo albergará «una programación educativa y cultural estable, diversa y accesible, orientada a la participación ciudadana y la cohesión social». «Las Armas –continúa el comunicado– se convertirá en un punto de referencia en programas destinados a niños y jóvenes en el barrio, como apoyo escolar, actividades de ocio educativo, formación en competencias digitales y laborales e iniciativas de prevención del absentismo y el abandono escolar». En este sentido, la idea es que el espacio albergue una sala de estudio y de lectura.

El edificio también acogerá «un punto de información y atención al consumidor» en materia de recursos sociales y vivienda, así como cursos de formación promovidos por el programa de fomento comercial de proximidad. Según ha explicado a este diario la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, el ayuntamiento y el Patronato de Educación están «acabando de concretar los usos definitivos» (que están siendo consensuados con los vecinos) para que Urbanismo lleve a cabo las intervenciones necesarias «en los próximos meses» (no hay que olvidar que todos los adjudicatarios que han pasado por Las Armas han denunciado el estado del edificio, en el que ha habido que hacer obras por filtraciones y humedades).

Escuela Municipal de Danza

Llegados a este punto, la pregunta parece obligada: ¿Qué pasará entonces con la sala de conciertos? La realidad es que ni el propio ayuntamiento parece tenerlo muy claro todavía. La idea es que el edificio no pierda del todo su perfil cultural y en ello jugará un papel crucial la Escuela Municipal de Música y Danza, que se ubica además muy cerca del centro. La falta de espacio es un poblema desde hace tiempo para la escuela y, de hecho, en los últimos meses ya ha estado utilizando para ensayar las salas de grabación que hay en Las Armas.

La idea ahora es intensificar ese uso y que los alumnos y profesores puedan aprovechar también la sala de conciertos, que en todo caso el ayuntamiento ha pasado a denominar como «salón de actos». «La idea es poder aprovechar esa sala y que sea un equipamiento que pueda disfrutar toda la ciudadanía. Es evidente que hay una sala en la que se puede hacer programación, pero aún tenemos que ir concretando este aspecto», ha indicado Fernández, que ha añadido que se va a «intentar que el centro no sea solo educativo sino también cultural».

Habrá que esperar pues para ver cómo se traduce esa apuesta del área de Cultura, pero lo que parece claro es que sería una lástima desaprovechar esa sala de tamaño medio que tanto escasean en Zaragoza. Sin duda, la mejor noticia del movimiento del consistorio es que el edificio no pasará a dormir el sueño de los justos. Ahora solo falta que sus instalaciones redunden efectivamente en beneficio de los vecinos de San Pablo y de toda la ciudad.