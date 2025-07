El Museo de Teruel se llena de ironía y color con la obra del ilustrador Javier Jaén

'Medio lleno', la nueva exposición del Museo de Teruel, llena sus salas de ironía, color y simbolismo visual con la obra del reconocido diseñador e ilustrador Javier Jaén.

La muestra, que se puede visitar desde el 31 de julio hasta el 19 de octubre, ofrece un recorrido por más de 200 piezas que reflejan el universo creativo del artista barcelonés.

Con una selección de trabajos realizados para medios como The New York Times, The New Yorker o National Geographic, y para entidades como el Centro Dramático Nacional o la productora El Deseo, la exposición traza una cartografía visual donde el humor, los dobles sentidos y la crítica se funden en imágenes de alto impacto.

Carteles, portadas editoriales, libretas, objetos intervenidos y piezas audiovisuales componen esta muestra que está comisariada por el propio Jaén y Victoria Salsas.

Bajo el título 'Medio lleno', la exposición propone una reflexión sobre la forma en que percibimos el mundo, en la que Jaén plantea imágenes abiertas que requieren la complicidad del espectador para completarse, en un juego visual cargado de inteligencia simbólica.

Uno de los elementos destacados de la exposición es la recreación de un kiosco de prensa tradicional, que recoge algunas de sus portadas más reconocidas a nivel internacional; y también destaca la intervención mural con su diseño 'Moodymugen' la logia del museo.

Los textos de Enric Jardí y Marta Cerdà acompañan la muestra, con claves para comprender la profundidad conceptual del trabajo de Jaén, que ha sido reconocido por instituciones y publicaciones a lo largo de su carrera.