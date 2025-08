Cristian Baquero (actúa este domingo en Zaragoza): "Para mí, Queen es la medicina total"

A las 12.00 horas de este domingo resonarán los cimientos de la antigua Caesaragusta desde su epicentro urbano: el Museo del Foro. «Aunque el sitio no está pensado para que acústicamente sea lo más favorable, se dan unas condiciones que hacen que el sonido sea único porque hay mucha piedra y el rebote da un color muy particular», explica el pianista y cantante zaragozano Cristian Baquero, que protagonizará una nueva sesión gratuita del ciclo Museo del Bienestar, impulsado por el ayuntamiento.

Su piano y su voz darán tonalidad a un repertorio muy variado: «El principio del concierto está dedicado más a un repertorio pianístico, sobre todo clásico, y después ya entramos en música más moderna donde el piano se queda como acompañante». De Bach a John Lennon y de Beethoven a Chuck Berry, Cristian Baquero recorrerá tres siglos de historia de la música desde su formación clásica de piano: «Al final es todo una evolución. Muchas de las estructuras armónicas de Beethoven se comparten en el rock o el blues».

La trayectoria de Cristian Baquero es extensa, casi tanto como el arco estilístico que interpretará este domingo en el Museo del Foro. Se formó en piano, canto y guitarra en su infancia y comenzó a componer sus propios temas, a la vez que absorbía las influencias del rock anglosajón de los 60 y los 70. El zaragozano ha publicado más de un centenar de temas propios, ha realizado tributos de sus bandas favoritas, ha girado con la orquesta Strenos Rock Band y realiza colaboraciones como músico para otros artistas. «Me gusta hacer cosas distintas», admite Baquero que siente cómo en cierto modo se aburre cuando lleva un tiempo realizando el mismo trabajo: «Lo que me gusta es picotear de aquí y allá, pero sí que es verdad que donde más cómodo me siento es versionando temas, especialmente de Queen, Beatles, Elton John, Led Zeppelin...».

Baquero lleva más de 25 años viviendo de la música sin perder la esencia propia pese a interpretar temas de otros artistas. El aragonés indica que él defiende «el repertorio de quien sea pero no pierdo mi identidad, no intento copiar al cantante del que estoy haciendo el repertorio, yo siempre soy Cristian Baquero». Actualmente, prefiere realizar estas versiones, que también le acercan más al público, pero no ha dejado de componer: «Mis temas propios me los hago casi como un regalo, porque hoy en día es mucho más fácil vivir de tocar versiones que de la música propia». Huye del compromiso creativo y prefiere disfrutar de la libertad compositiva «cuando me lo pide el cuerpo».

"La música es como un ibuprofeno, no te va a curar, pero te cambia la perspectiva" Cristian Baquero — Músico zaragozano

La música sana. Y si no cura, al menos reconforta. Baquero recuerda en este sentido que alguien dijo que «la música es como un ibuprofeno, que no te va a curar una enfermedad muy grave, pero si tienes un mal día, te pones una canción que te reconforte y te puede cambiar la perspectiva de lo que está pasando». Su prescripción particular: «Prácticamente toda la música clásica y luego soy muy fan de Freddie Mercury, para mí Queen es mi medicina total». También los Beatles y otros grupos coetáneos que, en su opinión, ofrecen «música muy real y parece que te transporta un poco a otro mundo, te hace olvidarte de problemas».

Por eso, a quienes se acerquen el domingo por la mañana al Museo del Foro les espera una propuesta que pretende sacarles de la rutina y «hacerles pasar un ratito muy agradable». El pianista se siente emocionado porque «además de tocar en casa, que sea en un sitio como el Museo del Foro, con tanta historia y en un marco absolutamente incomparable, la verdad es que produce muchísima emoción». De esta manera, Baquero invita al público a participar durante el concierto con «obras muy accesibles para el oído de gente que no está acostumbrada al repertorio pianístico» y avisa de que, aunque el aforo sea sentado, «incluso hay un poquito de rock para mover el esqueleto».