Morante de la Puebla dará la alternativa a Cristiano Torres en la Feria Taurina del Pilar 2025

Los carteles de la próxima feria taurina del Pilar, que tendrá lugar entre los días 5 y 13 de octubre, están compuestos por seis corridas de toros, una de rejones, dos novilladas picadas y una sin caballos. Las combinaciones fueron presentadas ayer en una comparecencia informativa en la que el empresario Carlos Zúñiga Manso estuvo acompañado por el matador de toros aragonés Alberto Álvarez. A ellos se sumó a última hora en novillero zaragozano Cristiano Torres.

Las primeras palabras de Zúñiga senior, en representación de la mercantil Zúñiga y toros, SL estuvieron contextualizadas en una especie de escena decadente presidida por una mezcla de excusas no pedidas y de lamentos con ribetes de manía persecutoria. «He hecho una feria lo mejor que he podido», afirmó antes de referirse en sentido figurado a que «uno ya es mayor y está acostumbrado. Acaban por salirte escamas y no paran de lanzarte... flechas» .

Lo cierto es que, no sin ciertas dificultades lectoras debido al menguadísimo cuerpo tipográfico impreso en los flyers publicitarios, fue desgranando una relación que, comparada con lo que veníamos viendo sonaba a trompetería celestial.

En esta postrera feria con el sello de Zúñiga, de mitad para adelante, tres carteles sustentan la arquitectura de un ciclo asentado en la alternativa de Cristiano Torres de manos de Morante de la Puebla y con Manzanares como testigo ante toros de Núñez del Cuvillo.

Al día siguiente, Talavante va por delante de Roca Rey cerrando el torero Tristán Barroso a quien apodera el señor Zúñiga. La corrida, de Juan Pedro Domecq.

El pelotazo que supone el cierre de rejones ni se menciona si cuenta con Diego Ventura a quien acompañarán el estilista Sergio Galán y la amazona Lea Vicens. La feria se completa con un segundo escalón en el que se anuncia una corrida concurso de ganaderías con reses de Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara e Ignacio Pérez Tabernero (antes Hoyo de La Gitana) cuyos lidiadores serán Rafaelillo, Antonio Ferrera y, en el año de su despedida, Javier Castaño. No deja de ser chocante que, mientras que la figura que aparece en el cartel anunciador diríase que pertenece a su hermano Damián, es Javier quien hará el paseillo.

Otra corrida de toros con menos brillo y por delante es la compuesta por Fernando Adrián, Borja Jiménez y Tomás Rufo.

Mientras la corrida de la ganadería navarra de Pincha será lidiada por Alberto Álvarez, Román y José Fernando Molina.

En el capítulo de novilladas El Mene abrirá la feria el sábado día 4 de octubre junto a Tomas Bastos y Julio Norte mientras que la otra novillada picada la forman Pedro Andrés, Joselito de Córdoba y Dani Artazos, que debuta con picadores.

Todo ello con la feria de festejos populares como telón de fondo en la que se sucederán entre otros espectáculos, las tradicionales mañanas vaquilleras.