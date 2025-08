Sylvia Pantoja relanza su carrera musical desde Zaragoza y ya mira al Benidorm Fest: "En Aragón he encontrado gente muy auténtica"

Silvia González Pantoja, artísticamente Sylvia Pantoja, es una artista de cuna. «El ADN va impreso, la vena pantojil», asegura la intérprete, que viene de una estirpe de artistas flamencos por vía materna, aunque reivindica también su parte paterna: «Mi padre siempre ha sido muy artista, muy torero, con mucho arte, así que yo creo que he sacado un poco de las dos partes». Empezó a cantar profesionalmente con apenas 16 años y casi 40 años después admite con humildad que «me queda muchísimo por aprender». Se reconoce como una cantante muy inquieta. De hecho, ha abrazado multitud de estilos y sus influencias son variadas: desde el pop, la rumba, la ranchera o la balada. Eso sí, ella tiene claro que «a mí me gusta ser siempre yo, cante lo que cante», y el flamenco es su identidad porque «haga lo que haga siempre tengo esa reminiscencia».

«La música, exactamente, eso es lo que más me gusta», acentúa mientras recuerda que hace más de una década se fue a México porque «ya estaba un poco asqueada, apenas grababa, todo lo que me venía no me gustaba» y allí encontró un hogar, una segunda patria y un público «muy exigente que entiende mucho de música». Y a México ha vuelto precisamente ahora para crear su último single 'Sinceramente', una ranchera más tradicional grabada con el afamado productor Fernando de Santiago y que es un pequeño paréntesis musical en la trilogía autobiográfica que inició con 'Resugiré' y continuó con 'Ni puta ni santa', su último adelanto lanzado el pasado marzo: «'Sinceramente' la grabé hace como cinco o seis años, pero las cosas salen cuando tienen que salir». Lo que ha salido es una canción con resultados «muy bonitos».

La cantante tiene desde hace años un vínculo con Aragón muy especial. Más allá de su relación sentimental, o precisamente por eso, con el músico y chef Óscar Vicente –conocido como Antílope León, del grupo Volador–, Pantoja grabó en 2024 el tema 'Resurgiré' en la capital del Ebro. Fue iniciativa del propio Vicente darle un tono distinto a la música de Sylvia y le propuso hacer este proyecto: «Fue él el que me propuso hacer esta trilogía. Me dijo, vamos a hablar de ti, de tu vida, de lo que te pasa, de lo que tiene que ver con tu gente». Para esta aventura contaron con la producción de Richi Martínez y la colaboración de Nacho Atmósfera, de Niños del Brasil, y del guitarrista Nacho Estévez. «Cuando entré al estudio Kikos me quedé alucinada. Richi domina súper bien lo que es la parte del sonido, de masterización y demás», apunta Pantoja, que se muestra muy contenta y satisfecha con el resultado. De igual forma, el videoclip del tema fue grabado por Jaime Óriz, fotógrafo zaragozano especializado en eventos musicales, por lo que el trabajo fue realizado con «todo de aquí, todo de la tierra», destaca.

Y es que para Sylvia Pantoja, «Zaragoza es una ciudad preciosa, súper cómoda. Me encanta ir al centro a pasear con una tranquilidad increíble; y se come que ni te cuento». Vive entre Sevilla y la capital aragonesa, aunque en los últimos meses está más aquí y se siente reconfortada cuando la reconocen: «Paso como más desapercibida en mi propia tierra, pero aquí en Aragón, en Zaragoza sobre todo, en cualquier tienda me dicen ‘tú eres Silvia’; entonces como que me da mucha alegría». Su cariño por esta comunidad también se refleja en lo profesional puesto que todos los músicos de su nuevo espectáculo, 'Vivos y salvajes', son de Aragón, empezando por el ya mencionado Nacho Estévez. En cuanto al espectáculo, se trata de «un homenaje a diez artistas fallecidos, cinco hombres y cinco mujeres como María Jiménez, Rocío Jurado, Lola Flores, Concha Piqué, Manzanita o Chiquetete», aclara Pantoja, quien gracias a la inteligencia artificial interactúa sobre las tablas con estos cantantes y se podrá ver el 5 de septiembre en Mallén.

Respecto a la trilogía que elabora en complicidad con Óscar Vicente, «tenemos previsto sacar el tercer single de la trilogía antes de final de año». Las letras de sus dos últimos adelantos son reivindicativas. Por un lado 'Resurgiré' plantea la vuelta de la artista a la música –retorno que se fraguó en Zaragoza–, además de ser una voz a favor del colectivo LGTBIQ. Por otra parte, 'Ni puta ni santa' es una propuesta de autoafirmación en la que defiende en su letra que «yo también soy González». La intérprete explica que «los haters me llaman González», en contraposición a su mediático apellido materno.

Viaje al otro lado del charco

En octubre se irá a Colombia para homenajear a su primo Chiquetete, junto al hijo de éste, Fran Cortés, mientras que muy pronto también viajará a México para promocionar 'Sinceramente' y preparar su candidatura para el Benidorm Fest: «Para mí eso es un paso importantísimo porque es una plataforma hoy en día, para los artistas, brutal», indica la sevillana, que añade que dentro de las opciones que barajan para el festival hay composiciones de factura aragonesa, también de la mano de Óscar Vicente. «Me gustaría que cantásemos algo juntos, porque son voces tan diferentes, estilos tan diferentes, que a lo mejor unido puede ser una fusión interesante», anhela la cantante respecto a una posible colaboración con su pareja. De hecho, el 8 de enero de 2026 interpretarán un tema juntos, durante el concierto de la banda Volador, en el Teatro de las Esquinas.

¿Y la jota? «La entrevistaron en la radio y se atrevió con La Palomica», desliza Óscar Vicente. Sylvia es más rotunda: «¿Por qué no?». De hecho, es amiga de Carmen París, a la que conoció en México, y tal vez surja –más un deseo que una realidad– algún tipo de proyecto conjunto que empaste el flamenco y el folk aragonés.