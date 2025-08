Preestreno en Zaragoza de 'Los Futbolísimos 2': "Es entretenimiento en estado puro, ese tipo de películas con las que hemos crecido muchas generaciones"

La primera parte se estrenó en 2018 y desde entonces ha ido creando una auténtica legión de pequeños fans. Los Futbolísimos, basada en la saga literaria infantil de Roberto Santiago, fue un éxito arrollador en cines y sobre todo en las plataformas, donde acumula visualizaciones a gogó. Se ha notado este martes, y mucho, en el preestreno en Zaragoza de Los futbolísimos 2: el misterio del tesoro pirata. El cine Palafox se ha llenado de chavales ávidos de disfrutar con las nuevas aventuras de Pakete y sus compañeros del Soto Alto Fútbol Club. Todo un lujo al alcance de unos pocos elegidos, porque la película dirigida por el zaragozano Miguel Ángel Lamata solo se ha preestrenado en Madrid, Valencia y Barcelona (llegará a las salas de todo el país este viernes 8 de agosto).

«No podía ser que no se presentara aquí, y más teniendo en cuenta lo bien que se porta el público aragonés con las 'pelis' que hacemos los realizadores de la tierra», ha destacado este martes Lamata poco antes de que se proyectara el filme y de protagonizar un pequeño coloquio junto a las actrices Carlota Callén y Salomé Jiménez y la gran estrella de la película: Nicolás Rodicio, que da vida al mismísimo Pakete.

Lamata se ha mostrado muy satisfecho del feedback que están recibiendo en los últimos días, con espectadores de todas las edades saliendo del cine con una sonrisa de oreja a oreja. De hecho, ese es precisamente uno de los objetivos que se marcó el realizador zaragozano cuando aceptó dirigir la secuela: «La película es entretenimiento en estado puro. La hemos hecho pensando en que los chavales de 7 a 13 años se lo pasen muy bien, pero sin olvidar a los padres, tíos o abuelos que les acompañan en el cine».

PREESTRENO DE 'FUTBOLISIMOS 2' CON EL DIRECTOR Y REPARTO EN EL CINE PALAFOX / Miguel Ángel Gracia

Los que han asistido este martes a los Palafox han disfrutado de lo lindo con una película que tiene todos los ingredientes del cine familiar con mayúsculas: aventura, misterio, acción, fútbol tratado de una forma bastante épica, su punto de romance y altas dosis de comedia. «Son de este tipo de películas con las que hemos crecido muchas generaciones. Ha habido chicos y chicas que no habían nacido cuando se estrenó la primera hace siete años y que la han descubierto ahora y se lo han pasado igual de bien. Ahí el mérito es de Roberto Santiago, que ha creado una base literaria y unos personajes muy potentes», ha subrayado Lamata, que ha recordado que la primera estaba fuertemente inspirada en Los Goonies.

En esta secuela, basada en el décimo libro de Santiago, han jugado a hacer «una especie de Misión imposible con gente joven, pero con un presupuesto algo inferior», según el zaragozano. En concreto, en esta segunda parte, la pandilla más futbolera del cine patrio deberá afrontar un desafío aún mayor para defender los colores del Soto Alto: vencer al temido equipo de Los Justos para mantenerse en la liga intercentros y esclarecer un misterioso robo a un banco que amenaza con arruinar su pueblo y hacer desaparecer su querido campo de fútbol.

Nuevo reparto

La guionista Bárbara Alpuente se ha encargado de adaptar la novela homónima a la gran pantalla. Y aunque ha sido bastante fiel al libro, se han introducido pequeños cambios como ya ocurrió en la primera (sobre todo con ese objetivo de divertir también a los adultos).

El paso del tiempo (ya han transcurrido siete años desde el rodaje de la primera) ha obligado a renovar el reparto infantil, que está liderado esta vez por Nicolás Rodicio. «Yo también era fan de la primera. La había visto tantas veces que me sabía los diálogos de memoria», ha reconocido el joven actor antes de la proyección en los Palafox.

Según ha recordado, fue un amigo el que le avisó del casting. «Me apunté y estuve un mes que no me llamaban, hasta que al final me avisaron para la última prueba y ese mismo día conocí a Miguel Ángel», ha explicado Rodicio, que antes ya había rodado Vacaciones de verano con Santiago Segura y varias series. «Ojalá pueda seguir en este mundillo, porque para mí no es un trabajo, es una diversión».

En esta segunda parte, Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, William Miller y Norma Ruiz siguen encabezando el elenco adulto con las incorporaciones de Arturo Valls, Miguel Angel Muñoz o la zaragozana Salomé Jiménez, que ayer también estuvo en los Palafox. «Ha sido un placer participar en la película. Yo interpreto a la entrenadora de Los Justos (los rivales del Soto Alto) y salgo sobre todo en las escenas de los partidos, donde pudimos jugar a improvisar bastante así que fue muy divertido», concluyó la actriz zaragozana.