Abraham Boba actúa este sábado en el festival Veruela Verano

El monasterio de Veruela acoge este sábado, 9 de agosto, el segundo de los conciertos del festival Veruela Verano, organizado por la Diputación de Zaragoza. El protagonista será Abraham Boba, cantante, compositor y alma de la banda León Benavente, que ofrecerá en solitario un recital íntimo, desnudo e intenso, a piano y voz. La actuación comenzará a las 19.30 horas en la iglesia del monasterio y las entradas están a la venta al precio de 9 euros en la red de Ibercaja.

Boba compartirá con el público el origen y la evolución de sus canciones en un concierto en el que la emoción y la cercanía serán las protagonistas. Como es habitual en este ciclo, el formato busca la conexión directa con los asistentes en un entorno tan especial como la iglesia del monasterio de Santa María de Veruela, un enclave cisterciense que eleva cada actuación a una experiencia única.

El festival Veruela Verano está organizado por la Diputación de Zaragoza y este año celebra una nueva edición con un cartel de lujo que incluye también a James Rhodes, Estrella Morente y El Kanka. Todos los conciertos se celebran los sábados del mes de agosto a las 19.30 horas y cuentan con un aforo limitado de 450 personas. Se recomienda adquirir las entradas con antelación, ya que suelen agotarse.

Este ciclo, con más de 30 años de trayectoria, forma parte de la firme apuesta de la Diputación de Zaragoza por acercar la cultura a las zonas rurales y por poner en valor espacios patrimoniales como el monasterio de Veruela, conjugando música, historia y naturaleza en una propuesta cultural de calidad.