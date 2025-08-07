Aragón se llena de festivales este fin de semana: Veruela Verano, Sonna Huesca, Música en la Roca...

Aragón vuelve a afrontar un fin de semana cargado de conciertos y muchos de ellos serán gratuitos. La programación musical se extenderá por toda la comunidad gracias a unos festivales que no han dejado de propagarse en la región. La música en directo ya lleva días sonando por todo el territorio, pero la programación se mantiene este fin de semana gracias a propuestas como las del Veruela Verano, el Sonna Huesca, el ciclo Música en la Roca o el Festival Internacional en el Camino de Santiago.

Veruela Verano

El Monasterio de Veruela mantiene desde hace tiempo una estrecha relación con la escena musical gracias al festival Veruela Verano, que este agosto está celebrando su trigésima edición. La programación echó a andar el pasado sábado con el pianista James Rodes y continurará mañana con el concierto de Abraham Boba, cantante y alma del grupo León Benavente. La actuación comenzará a las 19.30 horas en la iglesia del monasterio y las entradas están a la venta por 9 euros en la red de Ibercaja. Sin duda, el mayor valor añadido es el formato íntimo que caracteriza al Veruela Verano, con un aforo de apenas 450 personas. Estrella Morente y el cantautor malagueño El Kanka cerrarán el festival los próximos sábados.

Sonna Huesca

Nació en plena pandemia como alternativa a los grandes conciertos y, tras cinco ediciones, el Sonna Huesca está plenamente consolidado en la provincia. El festival echó a andar el 5 de julio y concluirá el 12 y 13 de septiembre con los directos de Goran Bregovic, Travis Birds y La Bien Querida, cabezas de cartel de este año. La cita prosigue su periplo con uno de los fines de semana más interesantes de toda la programación. Guillem Gisbert, ex líder del grupo Manel, presentará hoy en el Castillo de Benabarre (19.30) el primer trabajo de su carrera en solitario. La aldea de Puy de Cinca, en Secastilla, debuta mañana como escenario del festival con el concierto del pianista menorquín Marco Mezquida y el guitarrista catalán 'Chicuelo', mientras que el dúo zaragozano Rosin de Palo actuará el domingo en la localidad literana de Albelda.

Música en la Roca

El ciclo Música en la Roca, impulsado por el Ejecutivo autonómico, regresa este verano al Monasterio de San Juan de la Peña con tres conciertos que tendrán lugar los viernes 8, 15 y 22 de agosto. La programación echa este viernes andar a las 20.30 horas con la actuación de la Orquesta de las Esquinas, que ofrecerá el espectáculo 'Slava-Celebración'. El concierto aúnará temas folclóricos zíngaros y característicos de Europa del Este. Al frente de esta propuesta está Tereza Polyvka, violinista ucraniana afincada en Zaragoza, que une su talento al de artistas españoles para descubrir al público la música slava. Las entradas tienen un precio de 10 euros (incluye el traslado de ida y vuelta en autobús desde Jaca y desde Santa Cruz de la Serós) y se pueden adquirir en la página web de Turismo de Aragón.

En el Camino de Santiago

El Festival Internacional En el Camino de Santiago, organizado por la Diputación Provincial de Huesca, se ha convertido con el paso de los años en un referente de la música antigua y barroca. Esta trigésimo cuarta edición, que tiene a Bach como eje temático y espiritual, ha programado del 31 de julio al 24 de agosto un total de 19 conciertos en 13 municipios de la provincia de Huesca. Este viernes desembarca en la iglesia de Castiello de Jaca con el concierto gratuito del músico peruano Claudio Constantini, nominado a un Grammy Latino. La actuación comenzará a las 22.30 horas.

Interpeñas Fest Calatayud

Las fiestas de San Roque de Calatayud arrancarán oficialmente el 13 de agosto pero la localidad empezará a calentar motores ya este fin de semana con la quinta edición del Interpeñas Fest. Se celebrará este sábado en el recinto ferial con las actuaciones de Ramoncín y Demarco. Las entradas están a la venta en la red de Ibercaja.

Conciertos del Agua

Los Conciertos del Agua continúan con su programación en Ejea de los Caballeros. Este sábado se ha programado la actuación de The Taverners, una formación de folk irlandés creada en Burgos a principios de 2015 que convierte cada concierto en una auténtica fiesta (Anfiteatro de la Ciudad del Agua, 22.30 horas).

Música en el Foro

Los veranos en Zaragoza se refrescan cada año con la fusión de música y patrimonio histórico del ciclo Música en el Foro, que celebra su trigésimo segunda edición. El Foro Romano de Caesaraugusta está acogiendo todos los viernes desde el 2 de julio al 29 de agosto una intensa programación de música clásica. Este viernes el sonido mágico del clavicémbalo nos trasladará al pasado con el recital de la zaragozana Silvia Márquez. Su actuación comenzará a las 19.15 horas y las entradas cuestan 10 euros.

Música Antigua de Daroca

La ciudad de Daroca ha vuelto a convertirse estos días en el epicentro de la música antigua con la celebración de la cuadragésimo séptima edición del Curso y Festival Internacional de Música Antigua, el evento de este tipo más longevo de España. La cita, que acaba el domingo, ha programado ocho conciertos gratuitos en la iglesia de San Miguel. Hoy se celebrará el espectáculo Música Alemana para Viola da Braccio.

Clásicos en la Frontera

El Festival de la Ribagorza Clásicos en la Frontera lleva durante el verano la mejor música clásica a la comarca altoaragonesa. Hoy se celebrará el concierto de Ángel Luis Quintana (violonchelo) y Maite Aranzabal (órgano) en el Santuario de Torreciudad.