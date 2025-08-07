El bandoneón de Claudio Constantini en el Festival en el Camino de Santiago
El músico peruano interpretará a Bach este viernes 8 de agosto, desde las 22.30 horas, en la Iglesia de Castiello de Jaca
Las actuaciones de la trigésimo cuarta edición del FICS –Festival Internacional en el Camino de Santiago-, impulsado por la Diputación de Huesca, la Comarca de la Jacetania y los ayuntamientos locales, continúan este viernes 8 de agosto.
El homenaje al compositor barroco alemán Johann Sebastian Bach que vertebra la programación de este año, tomará forma de bandoneón en las manos de Claudio Constantini. El polifacético interprete de piano y bandoneón, además de compositor, pondrá sobre el escenario su estilo definido por unas sólidas raíces clásicas que se entremezclan con los géneros musicales populares. La música latinoamericana y la improvisación son piezas claves en sus interpretaciones.
Su álbum ‘América’ con música de piano de George Gershwin y Astor Piazzolla fue nominado a un Grammy Latino (2019) en la categoría de Mejor Álbum Clásico. Fue alumno y eventualmente asistente del maestro Aquiles Delle Vigne, discípulo de los legendarios pianistas Claudio Arrau y Gyorgy Cziffra.
La entrada a los conciertos del Festival celebrados en iglesias, catedrales y Diputación de Huesca es gratuita con invitación. Las invitaciones están disponibles en la página web del Festival.
