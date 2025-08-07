‘Cariñena, vino del mar’ recorre Aragón en agosto con tres nuevas proyecciones
Las localidades de Sariñena, Mequinenza y Tamarite de Litera acogen durante varios días de agosto nuevas proyecciones del largometraje ‘Cariñena, vino del mar’, del director zaragozano Javier Calvo
El Periódico de Aragón
La película ‘Cariñena, vino del mar’, dirigida por el zaragozano Javier Calvo, continúa su recorrido por el territorio aragonés con tres nuevas citas antes de su estreno nacional a comienzos de septiembre. Después de ser vista por casi 9.000 espectadores y convertirse en la película sorpresa de la temporada, la cinta va a llegar este verano a Mequinenza, Sariñena y Tamarite de Litera para seguir acercando al público la historia de Antón Castro, que se conecta con los paisajes y la memoria de Aragón.
El viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto, Sariñena acogerá tres sesiones en el Cine Centro de Entidades, con horarios a las 22.00, 18.30 y 19.45 horas, respectivamente.
Proyección y coloquio con Antón Castro
El domingo 10 de agosto, Tamarite de Litera ofrecerá una proyección especial con coloquio en el mismo espacio cultural, a las 19.00 horas, al que asistirán: el director Javier Calvo; el escritor y Premio de las Letras Aragonesas 2024, Antón Castro, y el actor Paco Paricio, director artístico de los Titiriteros de Binéfar. La localidad oscense repetirá sesión el martes 12 de agosto a las 22.00 horas, con proyección sin coloquio.
Además, el filme seguirá su ruta hasta Mequinenza, donde se vivirá una cita con el cine el jueves 14 de agosto a las 22.00 horas en el Cine Goya.
‘Cariñena, vino del mar’ es una 'road movie' de iniciación que celebra la amistad y el descubrimiento, y que evoca los veranos de nuestras vidas, al tiempo que retrata el despertar del protagonista en una España en plena transición. El largometraje está protagonizado por Diego Garisa (‘Bienvenidos a Edén’), Itziar Miranda (‘Amar es para siempre’) y Alejandro Bordanove (‘Valle Salvaje’), entre otros.
Producida por Varykino Films en coproducción con Producións A Fonsagrada–Filmax, cuenta con la participación de Aragón TV y Televisión de Galicia, el patrocinio de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena y el apoyo de los Fondos FITE, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Cariñena. De la distribución en España se encarga Filmax.
Las entradas, para las que existen diversas bonificaciones, pueden adquirirse a través de la página web de Circusa.
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- Muere un trabajador mientras reparaba un ascensor en Zaragoza
- El Real Zaragoza ata a Valery y está previsto que este jueves pase el reconocimiento médico
- La riqueza media de los hogares de Aragón supera los 400.000 euros
- Zaragoza, dispuesta a abrir 'espacios de emergencia' tras duplicarse las personas sin hogar en el parque Bruil
- Nástic de Tarragona - Real Zaragoza, en directo: ¡Gol de Soberón!
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- El nombre de niña bonito y poco común de moda en España: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en Aragón