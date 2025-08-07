‘Cariñena, vino del mar’ recorre Aragón en agosto con tres nuevas proyecciones

Las localidades de Sariñena, Mequinenza y Tamarite de Litera acogen durante varios días de agosto nuevas proyecciones del largometraje ‘Cariñena, vino del mar’, del director zaragozano Javier Calvo

El largometraje 'Cariñena, vino del mar' tendrá su estreno nacional en septiembre

El largometraje 'Cariñena, vino del mar' tendrá su estreno nacional en septiembre

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La película ‘Cariñena, vino del mar’, dirigida por el zaragozano Javier Calvo, continúa su recorrido por el territorio aragonés con tres nuevas citas antes de su estreno nacional a comienzos de septiembre. Después de ser vista por casi 9.000 espectadores y convertirse en la película sorpresa de la temporada, la cinta va a llegar este verano a Mequinenza, Sariñena y Tamarite de Litera para seguir acercando al público la historia de Antón Castro, que se conecta con los paisajes y la memoria de Aragón.

El viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto, Sariñena acogerá tres sesiones en el Cine Centro de Entidades, con horarios a las 22.00, 18.30 y 19.45 horas, respectivamente.

Proyección y coloquio con Antón Castro

El domingo 10 de agostoTamarite de Litera ofrecerá una proyección especial con coloquio en el mismo espacio cultural, a las 19.00 horas, al que asistirán: el director Javier Calvo; el escritor y Premio de las Letras Aragonesas 2024, Antón Castro, y el actor Paco Paricio, director artístico de los Titiriteros de Binéfar. La localidad oscense repetirá sesión el martes 12 de agosto a las 22.00 horas, con proyección sin coloquio.

Además, el filme seguirá su ruta hasta Mequinenza, donde se vivirá una cita con el cine el jueves 14 de agosto a las 22.00 horas en el Cine Goya.

‘Cariñena, vino del mar’ es una 'road movie' de iniciación que celebra la amistad y el descubrimiento, y que evoca los veranos de nuestras vidas, al tiempo que retrata el despertar del protagonista en una España en plena transición. El largometraje está protagonizado por Diego Garisa (‘Bienvenidos a Edén’), Itziar Miranda (‘Amar es para siempre’) y Alejandro Bordanove (‘Valle Salvaje’), entre otros.

Producida por Varykino Films en coproducción con Producións A Fonsagrada–Filmax, cuenta con la participación de Aragón TV y Televisión de Galicia, el patrocinio de la Denominación de Origen Protegida de Cariñena y el apoyo de los Fondos FITE, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza y Ayuntamiento de Cariñena. De la distribución en España se encarga Filmax.

Noticias relacionadas y más

Las entradas, para las que existen diversas bonificaciones, pueden adquirirse a través de la página web de Circusa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents