Enrique Bunbury, reconocido con el Grammy Latino a la Excelencia Musical 2025

"Enrique Bunbury ha sido una figura clave en la transformación de la música latina". Con estas palabras reconocía en sus redes sociales la Academia Latina de la Grabación la figura de Enrique Ortiz de Landazuri, Enrique Bunbury, como ganador este año del Premio a la Excelencia Musical. Los Grammys Latinos se entregarán el próximo 13 de noviembre en una gala celebrada en la ciudad estadounidense de Las Vegas.

Más de 40 años en la música le han valido a Bunbury para recibir este reconocimiento. Desde su desempeño como 'frontman' y letrista de la mítica banda Héroes del Silencio hasta su carrera en solitario que, según la Academia, ha sido una constante exploración sonora en la que ha fusionado todo tipo de estilos musicales, desde el rock hasta el folclore de raíces latinas.

Por otra parte, también se pone en valor que "su legado ha sido vital para expandir los horizontes del rock en español e inspirar a nuevas generaciones a crear con autenticidad y libertad".

El zaragozano ha reaccionado con un vídeo en el que se muestra "sorprendido y agradecido" por el premio. "Pienso que me viene demasiado pronto", ha indicado Bunbury, que cree que todavía le quedan muchas cosas por ofrecer. "Lo primero que me viene a la cabeza es toda la gente que lo merece mucho más que yo", ha añadido el cantante, que no obstante ha mostrado su "profundo agradecimiento de que se me haya tenido en consideración".

Hay que recordar que Enrique Bunbury se encuentra ahora en un parón de su tour 2025, con el Hurancán Ambulante, que se retomará el próximo 13 de septiembre en Madrid. También está presentando las canciones de su último disco 'Cuentas pendientes'. Al galardonado tendremos ocasión de disfrutarlo en su casa, en Zaragoza, el sábado 20 de septiembre, en el Pabellón Príncipe Felipe, concierto para el cual salieron las entradas hace más de un año y rápidamente se colgó el cartel de 'sold out'.