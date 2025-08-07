Mamen Moreu, la historietista oscense de 'El Jueves' que te dice qué videojuego eres según tu signo del zodiaco

A los 15 años, cuando estudiaba el bachillerato artístico en Huesca, Mamen Moreu ya tenía claro que quería ser dibujante de cómics. Sus deseos no solo se cumplieron, sino que la niña que soñaba con dibujar mientras ojeaba los tebeos de 'El Pequeño País' cuenta ya con una trayectoria de 16 años ilustrando las páginas de 'El Jueves'. El pasado 3 de julio publicó 'Fin de Fiesta', último tomo de 'Dolores y Lolo', la serie cómica de la editorial de cómics Astiberri que ha acompañado a Moreu y a los lectores de la emblemática revista desde 2016. Tras el final de 'Dolores y Lolo', la aragonesa continúa trabajando para 'El Jueves' en la entrega mensual de 'Astrodramas', el horóscopo "en plan mamarracheo" de la revista.

'Dolores y Lolo' son una nieta y una abuela que comparten techo y vida, enfrentándose juntas al día a día con una mezcla de ironía y resistencia, mientras sortean los retos de la actualidad: desde la precariedad laboral y la brecha generacional hasta los prejuicios sociales y las injusticias que afectan a muchas personas en su entorno: precariedad juvenil, brechas generacionales y críticas al racismo y a la homofobia conforman algunas de las temáticas de sus viñetas de denuncia social.

A 'Fin de Fiesta' le antecedieron otros tres libros: 'Dolores y Lolo', '¡Viva la revolución!' y '¡La vida patas arriba!'. La creación de esta serie cómica, afirma Moreu, la ayudó a crecer tanto en el ámbito personal como en el profesional: "Lo que me ha enseñado es a entender a otros personajes con los que no había trabajado antes, como por ejemplo las mujeres mayores. En mi primer cómic, todos los cuerpos eran más o menos normativos, pero en 'Dolores y Lolo' hay muchísima diversidad de cuerpos y de razas, y he aprendido mucho". También se muestran diferentes realidades: "A la hora de hacer los guiones no puedes quedarte solo con lo que tú vives. Si estás metiendo otros personajes más diversos, también tienes que escuchar a las voces que viven esas dificultades".

Después de casi una década de trabajo con 'Dolores y Lolo', tal y como lo cuenta en el epílogo del último episodio, Moreu tenía sentimientos encontrados ante el final de esta etapa: "Sentí una pena tremenda, pero también alivio, el de poder dar a todos los personajes la despedida que se merecen". El cuarto y definitivo tomo de 'Dolores y Lolo' cuenta con 13 páginas inéditas "para redondear la despedida" de todos los protagonistas de la serie. La historietista termina este viaje con unas palabras que recuerdan al dicho 'si quieres a alguien, déjalo libre': "Quiero imaginar que todos los personajes siguen en un mundo paralelo, viviendo sus aventuras, felices y libres, sin que nadie guionice sus vidas".

Moreu cuenta con otros títulos, publicados también por Astiberri: 'Desastre', 'Resaca' e 'Institutos'. No todo son tiras cómicas, también hace encargos personalizados, como retratos o ilustraciones para museos. "El cómic, tanto si es de humor como si es más serio, se puede adaptar a todo y eso es muy útil".

"Donde mejores notas sacaba era en las clases de plástica", explica Moreu. Su talento, que ya se hacía notar en el instituto, la llevó a formarse en la Escola Joso, centro de Cómic y Artes Visuales en Barcelona. Después comenzó a trabajar en 'El Jueves' en 2009 y volvió a su ciudad natal, Huesca, cuyas calles y plazas también le sirven de inspiración a la hora de ilustrar. En sus redes sociales ha publicado varias tiras inspiradas en la provincia oscense. "Me resulta fácil ilustrar Huesca y hablar de sus topicazos porque es de donde soy. Cuando digo que soy de Huesca la gente piensa que vivo en el Pirineo. Pero el pueblo de mi padre, por ejemplo, es más tirando a desértico. Eso es precisamente lo que más me gusta de Huesca, que es una provincia llena de contrastes". La ilustradora dedicó un número de 'El Jueves' a la ciudad, dentro de una serie sobre capitales de provincia, y lo anunció en sus redes sociales.

'El Jueves' se dejó de publicar semanalmente a principios de 2023 y ahora es mensual. Desde entonces la presión constante de las fechas de entrega ya no pesa tanto, pero Moreu no ha dejado de publicar. Actualmente trabaja guionizando e ilustrando 'Astrodramas', el horóscopo de la revista. En la sección, cuya temática cambia cada mes, se puede averiguar según tu signo zodiacal qué personaje de videojuegos, qué visitante del Vaticano eres… Incluso, fantasea la historietista, "estaría muy guay uno sobre qué personaje de 'Dolores y Lolo' eres". Da igual si eres piscis o escorpio, Moreu ilustrará tu destino de forma única porque, insiste, en un mundo amenazado por la IA, "las personas deberían valorar el trabajo de las personas".