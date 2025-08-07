El SoNna Huesca continúa este fin de semana en el Castillo de Benabarre y Puy de Cinca

La primera cita llega el viernes 8 de agosto, de la mano de Guillem Gisbert, ex líder del grupo Manel, que presenta en el Castillo de Benabarre el primer trabajo de su carrera en solitario, 'Balla la masurca!', tras quince años al frente de Manel, grupo con el que ya estuvo en el SoNna Huesca en el 2021 en el castillo de Viacamp con la gira Per la bona gent.

El castillo de Benabarre es uno de los escenarios de mayor aforo del SoNna junto al CDAN de Huesca, con una capacidad para 500 espectadores. Allí se presentará Guillem Gisbert. Apenas un año después del cierre de la gira 'Per la bona gent' que visitó el SoNna Huesca en 2021, el catalán inició un proyecto en solitario, que culminó con la publicación de su trabajo 'Balla la masurca!' en marzo del año pasado. Este trabajo contiene once canciones en las que ha explorado diversos géneros musicales y paletas sonoras, y en las que ha formado diferentes equipos para producir sus temas.

El músico barcelonés mantiene, como siempre, la canción en el centro de su enfoque, para seguir haciendo lo que tanto le gusta: explorar sus rincones, tocar sus márgenes, desde la ambición, la elegancia y el eclecticismo.

Estrenos de Puy de Cinca y Albelda

Al día siguiente debuta como escenario del Festival Sonidos en la Naturaleza la aldea de Puy de Cinca, en el término municipal de Secastilla. La aldea de Puy de Cinca se encuentra a 3 kilómetros del despoblado de Puy de Cinca, población embalsada con la construcción del pantano de El Grado. Desde 2014, la aldea está gestionada por la asociación Laboratorio de Ruralización, que gestiona el espacio vacacional y centro de recuperación del medio ambiente a través del albergue Casa Salinas.

En ese entorno mantendrán su idilio musical el pianista menorquín Marco Mezquida y el guitarrista catalán 'Chicuelo', que han reafirmado su comunión artística con su tercer disco, 'Del alma' (2024), con el que cierran una trilogía de música nueva y libre, fruto de la fuerte conexión espiritual y musical entre ambos creadores, maestros de sus respectivos estilos, el flamenco y el jazz.

De nuevo se funden el versátil talento pianístico de Mezquida y la guitarra mágica de Juan Gómez, 'Chicuelo', acompañados del percusionista Paco de Mode. Del jazz al flamenco y de la música clásica al pop. "Hemos venido a crear música nueva con nuestro estilo y manera de ser. Una música clásica, mediterránea, pop, de baladas, jazz, folklórica, con improvisación y con los palos del flamenco: la guajira, la soleá, la seguidilla, la rumba". Así es como define Mezquida su último trabajo.

Un día después el certamen se traslada a la localidad literana de Albelda; en concreto al Paseo del Sifón, que también debutará como escenario del SoNna Huesca. El camino natural del Sifón de Albelda es un recorrido para celebrar un siglo de ingeniería hidrológica.

En ese entorno tocarán Samuel Azorín y Mario Vidal, el dúo aragonés de Rosín de Palo. Tras haber formado parte de varias bandas y orquestas clásicas, Samuel y Mario formaron Rosín de Palo juntando lo mejor y peor de cada uno para crear su propio discurso musical, que toma la música clásica y contemporánea como punto de partida y la fusiona con nuevas sonoridades. Rosín de Palo se definen como dos estudiantes de conservatorio con muchas ideas y muchas ganas de experimentar, que combinan un contrabajo y un set de percusión para conformar el dúo musical más imprevisible de nuestra escena.

En 2022 publicaron 'Lo que dura un recreo' y un año después llegaría 'Abloke EP'. El pasado año se enrolaron en su proyecto más ambicioso, 'Ñaque'. Actualmente, giran con el más atrevido: componer e interpretar en directo una banda sonora alternativa para la película 'Kirikú y la bruja', una iniciativa de Retina, Festival de Cine y Música de Zaragoza.

Todos los conciertos en sus distintas ubicaciones comenzarán a las 19.30 horas.