Villarreal de Huerva acoge este jueves un concierto homenaje al músico Mauricio Aznar

A las 20:30 horas, en el Pabellón Municipal de Villarreal del Huerva, actuará el grupo Otra Ronda, que realizará un homenaje al músico zaragozano Mauricio Aznar.

El grupo hará sonar temas musicales inspirados en el mítico grupo del rock zaragozano Más Birras, banda que lideró Aznar. Jorge McFly Martínez, Mariano Ballesteros y Julio Calvo Alonso forman Otra Ronda, que se define como una oda a la poesía y a la música del cantante Mauricio Aznar.

Julio Calvo Alonso es uno de los más versátiles y polivalentes guitarristas de la escena aragonesa; Jorge Martínez, escritor, músico y poeta, es el autor del libro 'Más Birras, del barrio a la leyenda', y Mariano Ballesteros es el histórico saxofonista de los propios Más Birras.

La programación 'Aragón, tierra de cultura' está organizada por las Direcciones Generales de Cultura y Turismo del Gobierno autonómico, con el objetivo de acercar la cultura de ADN cien por cien aragonés a todos los puntos del territorio de la comunidad autónoma.