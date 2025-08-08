El Festival de Santiago continúa en Jaca con Vincenzo Capezzuto y Giancarlo Bianchetti

El contratenor Vincenzo Capezzuto, acompañado por la guitarra clásica de Giancarlo Bianchetti, actuará este sábado a las 22.30 en Jaca. La Iglesia del Carmen será el escenario para este dúo que combina la música sacra y la profana de los compositores más emblématicos del barroco. Con solo una voz y un instrumento, el público será guiado en un viaje musical donde piezas cultas y populares se entrelazan y dialogan para revelar el alma de Johann Sebastian Bach, protagonista de la trigésimo cuarta edición del FICS –Festival Internacional en el Camino de Santiago, impulsado por la Diputación de Huesca, la Comarca de la Jacetania y los ayuntamientos locales.

Vincenzo Capezzuto, galardonado con prestigiosos premios y reconocimientos como el premio Positano-Leonide Massine y el premio TOYP a la difusión del arte en el mundo, es bailarín y cantante. Inició sus estudios artísticos en el Teatro San Carlo de Nápoles y ha bailando con compañías internacionales como la English National Ballet o el Ballet Argentino de Julio Bocca.

La carrera de Capezzuto también incluye colaboraciones como solista con el conjunto L' Arpeggiata, con el que ha realizado 7 álbumes para el sello Warner Classics. Entre otras actuaciones, Interpretó el papel del Evangelista en la 'Pasión según San Mateo' de J. S. Bach. Le acompañará a la guitarra Giancarlo Bianchetti, uno de los guitarristas y percusionistas más interesantes y virtuosos de la escena internacional.

La entrada a los conciertos del Festival celebrados en iglesias, catedrales y Diputación de Huesca es gratuita con invitación. Las invitaciones están disponibles en la página web del Festival.