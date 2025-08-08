'Parecido a un asesinato', basada en la novela de Juan Bolea, se presentará en el Festival de San Sebastián

La película 'Parecido a un asesinato', dirigida por Antonio Hernández, ganador de un premio Goya por el guion de 'En la ciudad sin límites', es un thriller psicológico protagonizado por Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas y la joven debutante Claudia Mora. El fime, rodadao entre el Pirineo oscense y Valencia y basado en la novela homónima de Juan Bolea, se estrenará en cines el próximo 3 de octubre, pero hay quien podrá verla en exlcusiva en una de las galas de la 73 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará entre el 19 y el 27 de septiembre.

La productora de la película, Vértice 360, acaba de publicar el making of de la cinta con el fin de "hacer la espera más llevadera" y presentar a los personajes. Además de los actores ya mencionados, el reparto se completa con Marian Álvarez, Raúl Prieto y Joaquín Climent, entre otros.

El guion de este 'thriller' psicológico, que provocará gran inquietud y dónde nada es lo que parece, es obra de Rafa Calatayud ('Puntos suspensivos'). Calatayud ha recurrido al misterio, al suspense y al terror psicológico para crear la tensión con giros inesperados. El temor, la ansiedad, el miedo y los traumas son otros elementos que aderezan esta vertiginosa historia basada en la novela homónima del escritor, periodista y colaborador de este diario, Juan Bolea.

Hay que remontarse varios años atrás para conocer la semilla de esta adaptación cinematográfica. Concretamente hasta 2016, cuando el importante productor Ramiro Acero ya tenía claro que quería adaptar la novela de Bolea. El proyecto tardó en materializarse porque el objetivo en todo momento era abordar una producción ambiciosa y de primer nivel, tal y como demuestra el equipo artístico seleccionado.

El rodaje se desarrolló durante seis semanas entre Valencia y el Pirineo de Huesca, concretamente en los valles de Hecho y el de Tena (en localizaciones como la Selva de Oza o Siresa). De hecho, el Pirineo se convierte en un personaje más de la película, ayudando a crear ese ambiente opresor e inquietante en la segunda parte del metraje.

El filme cuenta la historia de Eva, que vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar. Por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con José, su ex marido, un policía posesivo y violento, vuelve para amenazar su paraíso. De nada le servirá esconderse en el refugio de su infancia, nada podrá protegerla. Será un viaje hacia el miedo, hasta un lugar de consecuencias terribles que afectará a todos y donde nada es lo que parece porque todos son testigos de verdades paralelas.