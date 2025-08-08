Últimas actuaciones del Manhattan Fest en Murillo de Gállego

La cómica zaragozana Marisol Aznar actuará este viernes a las 22.00 horas en la sala El gato negro del municipio oscense

La cómica zaragoza Marisol Aznar y su espectáculo ¡¡Madre mía!! / Hola Clavel producciones

Zaragoza

La sala El gato negro de la localidad zaragozana de Murillo de Gállego acoge este viernes, 9 de agosto, a las 22.00 horas '¡¡MADRE MÍA!!', el monógo de Marisol Aznar con la compañía aragonesa Hola Clavel. La cómica zaragozana ofrecerá un espectáculo divertido, irreverente y tierno sobre «el papel de ser madre de sus hijas e hija de su madre». Este show, que analiza los muchos y variados tipos de madre, será la penúltima función del Manhattan Fest, un festival que desde principios de julio ha llevado el teatro, la danza, la música, el cine y el circo a Murillo de Gállego.

El cierre del festival llegará el 16 de agosto a las 21.00 horas con Artilogios. La poesía y los juegos de palabras entrarán en juego con este espectáculo que brindará la compañía aragonesa PAI, un bululú que se acompaña de artefactos electrónicos y mecánicos que marcan el ritmo al actor Oswaldo Felipe.

Las entradas para ambas funciones están a la venta en la página web del Manhattan Fest a un precio de 16 euros. También podrán adquirirse en las taquillas de la sala El gato negro de Murillo de Gállego por 20 euros.

