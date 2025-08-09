La Casa de los Títeres de Abizanda propone un mes de agosto lleno de teatro, espectáculos y verbenas

La Casa de los Títeres de Abizanda continúa con las puertas abiertas para recibir hasta finales de mes a compañías de teatro procedentes de distintos puntos del país e incluso de Cuba con propuestas para toda la familia. La primera cita será este fin de semana con un pase doble de 'El patito feo', adaptado por la compañía andaluza A la sombrita, este sábado a las 19.00 y este domingo a las 12.00 horas.

"Este mes de agosto ofrecemos todo un abanico de propuestas culturales: música, sombras, títeres, juegos, literatura, gastronomía y verbenas", ha indicado la directora de La Casa de los Títeres, Pilar Amorós. Después del fin de semana, llegarán dos compañías aragonesas, Teatro Indigesto y Viridiana, los días 12 y 13, respectivamente, mientras que el jueves, 14 de agosto, regresa desde Madrid Alondra Bentley con un concierto familiar. Su visita en verano ya casi se ha convertido en una tradición para nosotros", ha destacado Amorós.

El festivo del 15 de agosto estará protagonizado por Los Titiriteros de Binéfar, que ofrecerán una de las tres verbenas que tienen lugar en la era a lo largo del mes (la primera fue este viernes y la última, la despedida de la temporada, será el 29 de agosto), en las que se hace partícipes a niños, jóvenes y adultos de juegos, bailes y canciones en una propuesta transgeneracional.

En el ecuador del mes, La Casa de los Títeres se preparará para recibir a la compañía valenciana Disparatario, que se subirá a las tablas con la obra '¿Dónde están los monstruos?'. Esta compañía ha dicho que La Casa de los Títeres de Abizanda es "un lugar precioso, rodeado de naturaleza y sabiduría titiritera". Su trabajo podrá disfrutarse los días 16 y 17 de agosto.

'El jardín de la alegría'

Los Titiriteros de Binéfar volverán el martes, 19 de agosto, para estrenar 'El jardín de la alegría', un espectáculo con música tradicional y una puesta en escena con objetos donde primará, como adelanta su nombre, una alegría "alimentada a base de canciones y recuerdos de infancia" con la propia Pilar Amorós y el músico Quiri Aquilué.

Los días 21 y 22 de agosto estarán reservadas a unos clásicos manchegos, Ultramarinos de Lucas, que versionarán 'Pinocho', mientras que Alberto Gamón presentará el libro homónimo. Por otra parte, a las 22.00 horas, Los Titiriteros de Binéfar proponen un 'Cabaret titiritero-manzana', dirigido al público adulto. "Estaremos acompañados de músicos y de los compañeros Ultramarinos de Lucas, y aprovecharemos para hacer una degustación de zumo de manzana y sidra de Sobrarbe", ha apuntado el miembro del grupo Paco Paricio.

En la recta final de agosto, la Casa de Los Títeres recibirá a la compañía riojana El Perro Azul con 'Peter Pan'; los cubanos Teatro La Proa con 'Érase una vez un pato'; y Murcia Periferia, con el espectáculo 'Bobo'. "La Casa de los Títeres es teatro, diversión, aprendizaje, naturaleza, familia, arte, memoria, amigos, pueblo y sobre todo un lugar único en el mundo dónde recordamos y aprendemos otras maneras de vivir", han expresado desde la compañía.

El mes se cerrará con sello aragonés, con Trapusteros Teatro y su montaje 'Marieta la valiente' (jueves, 28 de agosto) y con la última verbena, el día 29.