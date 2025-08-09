La crítica de Javier Losilla: Bach no es un nombre de tango

El gran bandoneista Astor Piazzola (1921-1992) fue un enamorado de la música de Bach, pero nunca grabó una pieza de tan ilustre compositor. Alejandro Bareta (1925-2008), sin embargo, a quien Piazzola consideraba menos ducho que Roberto De Filippo, sí que registró a Bach y a otros a autores clásicos, pues no en vano fue uno de los primeros concertistas de bandoneón, instrumento, dicho sea de paso, de increíbles registros y sonoridades, pero endiabladamente complicado a la hora de aprovechar todas las posibilidades que ofrece.

El músico Claudio Constantini, peruano, que no argentino, también pianista y compositor, que el viernes actuó en la iglesia de Castiello de Jaca, llegó al bandoneón a través de la escucha de Bareta, y hoy es un excelente intérprete de Bach con el bandoneón, instrumento que creó un alemán, y fue introducido en Argentina en 1890 y adoptado por el tango, siendo Aníbal Troilo uno de sus intérpretes más notables. Pero a lo que vamos: Constantini, que en julio tocó a Bach en Leipzig en el lugar donde está enterrado el maestro y coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento (en ocasiones los astros son la leche), tuvo a bien explicarnos la complejidad del instrumento, pues aunque tiene dos teclados (que hay que manejar a ciegas, ya que están colocados lateralmente), en la práctica es como si tuviera cuatro, pues el mismo acorde suena diferente según abres o cierras el fuelle. Ese es el inconveniente. La ventaja es que hablamos de un artilugio tan versátil que puede sonar casi como cualquier instrumento o, llegado el caso, como toda una orquesta. El compositor, violinista y compositor Paul Hindemith afirmó que el bandoneón es un órgano de cámara. Pero podemos ir más allá, ya que supera la limitación de sus seis octavas y permite jugar con grandes distancias entre voz y voz.

Arreglado pues para su instrumento (no sean mal pensados), Constantini armó un programa interesantísimo que inició con la 'Fantasía cromática y fuga en Re menor'. Tanto en esta como en el resto de las piezas, el músico ofrece un claro y robusto diálogo entre las melodías y el bajo continuo, un ejercicio nada fácil, aunque realmente satisfactorio. La 'Fantasía' sonó expansiva, voluptuosa y brillante, con un cierre juguetón de cambios y de notas largas. El 'Preludio en Sol mayor', es decir, el inicio de la 'Suite nº 1 para Cello', fue paradigma de cómo sin perder de vista el original se puede crear algo diferente, sobre todo teniendo en cuenta la popularidad de esa composición. 'La Chacona en Re menor, bwv 1004' mostró, más allá de la fuerza del ostinato, acentos puestos en el folclore y una cierta cadencia nostálgica.

El tercer movimiento (presto) y el segundo (adagio) sobresalieron en el 'Concierto en Re menor'. El adagio, perteneciente al 'Concierto para oboe en Re menor', de Alexandro Marcello, fue arreglado por Bach proporcionándole una cadencia de notas casi interminable que le confieren (¡quién lo iba a decir!), cuando menos en la ejecución de Constantini, un toque romántico. Luego, la solemnidad y la belleza de 'Air en Re mayor' dio paso a la que sin duda fue lo más emocionante de la velada: una singularísima y arrebatadora interpretación de… 'Tocata y fuga en Re menor'. Sí, ya sé del tirón que tiene la pieza y que la tararean hasta los perros de Leipsig, pero olvídense de cómo han escuchado hasta ahora esa composición. Desde el inicio, abrupto, seco, cortante, hasta la posterior fluidez, pasando por múltiples sonoridades, esa 'Tocata' en manos de Constantini fue un soberbio trallazo de modernidad y de pluralidad sonoras. “Contengo multitudes”, decía y dice el poema de Walt Whitman. El bandoneón de Constantini, detallista, sinuoso, bronco, envolvente, provocador y elegante, contiene no solo el genio y la contemporaneidad de Bach; también, toda la música que ensancha el corazón y te vuela la cabeza. ¡Bravo!