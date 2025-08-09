Huesca inicia este domingo el verano taurino en Aragón

La plaza de toros de Huesca será este domingo a partir de las 18.30 horas escenario del primer festejo mayor de la feria de La Albahaca. Cuatro corridas de toros, una de rejones además de la tradicional becerrada de las peñas en el periodo prelaurentis y la novillada sin caballos del pasado viernes forman una programación que tiene un capítulo de considerable importancia en los festejos populares, como las vaquillas o el concurso de recortadores.

Con dos tardes con las localidades ya agotadas (lunes y miércoles) que se corresponden con las actuaciones de Morante de la Puebla el lunes 11 acompañado por Juan Ortega y Clemente y Roca Rey con Joselito Adame y Tomás Rufo el miércoles, el serial se prevé exitoso en cuanto a asistencia de público.

Talavante, Emilio de Justo y Marco Pérez harán el paseillo el martes mientras que la corrida de rejones la protagonizarán Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Sergio Pérez de Gregorio como cierre de feria el jueves día 14.

Otras ferias en Aragón

Casi solapándose con el ciclo oscense y con una edición exigua, Calatayud tan solo programa una novillada con picadores cuando tradicionalmente se daban dos corridas de toros por San Roque. El ambiente tan pesimista desde colectivos de aficionados de la ciudad ha urgido al propio ayuntamiento a poner freno a este alarmante declive.

De hecho, hasta la propia novillada anunciada el día 15 de agosto ha estado rodeada de polémica. El cartel, con novillos de Eladio Vegas para João D’Alva, El Mene y Mario Vilau ha provocado un conflicto entre la empresa y El Mene (torero local) por discrepancias en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en cuanto al ganado a lidiar.

A final de agosto, Tarazona, con dos corridas de toros –viernes 29, Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Borja Jiménez (Fuente Ymbro y Santiago Domecq) y sábado 30 con Cayetano, Alejandro Talavante y Marco Pérez (Jandilla y El Parralejo–, una novillada sin picadores con Abel Rodríguez, Daniel Artazos, Manuel Domínguez y Miguel Remiro (Fuente Ymbro)y una novillada picada el 28 para Aarón Palacio, Javier Zulueta y Félix San Román (Fuente Ymbro).

En Ejea de los Caballeros los festejos comenzarán el 29 de agosto y se extienden hasta el 6 de septiembre y anuncian el domingo 31 de agosto toros de Lagunajanda para David Galván (que sustituye a ‘Rafaelillo’), el torero local Alberto Álvarez y Tristán Barroso. El martes 2 de septiembre, festejo de rejones con José Miguel Callejón, Sergio Domínguez y Rocío Arrogante con novillos de Bernardino Piriz.

El viernes 5 de septiembre se programa un festejo mixto con el rejoneador Diego Ventura y los matadores Juan Ortega y Marco Pérez, que van a lidiar cuatro toros de la ganadería El Pilar.