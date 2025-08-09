La música afrocubana de Ensemble Contratemps llega al festival Camino de Santiago

La trigésimo cuarta edición del Festival Internacional en el Camino de Santiago, una cita imprescindible en el verano cultural de España, continúa durante este fin de semana ofreciendo historia, música y emoción. Trece poblaciones del Alto Aragón, todas ellas paradas obligatorias del legendario sendero, acogen conciertos durante este mes de agosto en sus espacios patrimoniales con el fin de amenizar las calurosas tardes y noches veraniegas.

La programación contínúa este domingo con Ensemble Contratemps. Su música resonará en la iglesia parroquial de Siresa a partir de las 21.00 horas en una actuación que promete ser irrepetible. Para Ensemble Contratemps, la música espiritual afrocubana es un tesoro donde se fusionan elementos culturales, originados por la convivencia de los pueblos aborígenes cubanos, esclavos africanos y los colonos europeos.

En su programa, se exploran algunas de las formas musicales, cantos y bailes que convivieron y formaron una nueva cultura, mostrando el sincretismo cultural y religioso a través de la música, donde la cultura europea es influenciada por los ritmos africanos y americanos. Un plan ideal para finalizar la semana con un buen sabor de boca.