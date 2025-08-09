El Teatro de las Esquinas de Zaragoza prepara su temporada: estas son las obras y los artistas que actuarán

El Teatro de las Esquinas de Zaragoza ya calienta motores a la espera de que dé comienzo su décimo cuarta temporada. El escenario zaragozano ha conseguido reafirmarse como un espacio de referencia, no solo por su programación de calidad, sino por su capacidad para acercar las diferentes manifestaciones del teatro a un público diverso, siempre buscando generar entretenimiento, reflexión y emoción a través de sus espectáculos. Desde principios de septiembre hasta finales de año, las Esquinas acogerá propuestas para todos los públicos y gustos que se sucederán una detrás de otra.

La nueva temporada del teatro zaragozano dará comienzo el 5 y 6 de septiembre con la comedia '¿Quieres pecar con nosotros?', una obra donde la mentira, la lujuria y la pasión serán la estrategia para conseguir los deseos más ocultos de sus protagonistas. El 18 de septiembre será el turno de Julián Fontalvo y su espectáculo 'El Imitador', en el que realiza un viaje a través de los cantantes y las canciones más importantes de su vida. Un día más tarde, el día 19, el rapero Arkano mostrará su capacidad de improvisación con el show musical y humorístico 'Utopía'.

El 21 de septiembre el escenario zaragozano acogerá la obra 'Ya me has tocado el cuento', una comedia protagonizada por cuatro príncipes y su desesperación por recuperar sus vidas. La programación continuará con 'Magia. Una comedia fantástica' el 25 y 26 de septiembre. El espectáculo aborda la relación entre realidad y racionalidad, entre lo fantástico y la locura. El día 28 de ese mes Yunez Chaib ofrecerá una hora de comedia en directo.

Yunez Chaib tendrá su espacio en las Esquinas. / Servicio Especial

Durante casi todo el mes de octubre, del 2 al 19, la conocida actriz Marisol Aznar y su '¡Madre mía!' provocarán que el humor sea el gran protagonista en el Teatro de las Esquinas. En su show, reflexiona sobre el papel de ser madre de sus hijas e hija de su madre, analiza los tipos de madre y los interpreta. Compartirá fechas con la obra 'Remátame otra vez', una comedia en la que se deberá descubrir quién es el asesino. Ambos espectáculos son las apuestas del espacio para las próximas Fiestas del Pilar. Rafael Álvarez 'El Brujo' con su obra 'Iconos' del 24 al 26, un show que invita a explorar el destino, y la compañía AlmaViva Teatro y su espectáculo 'Los gigantes de la montaña' el día 30, cerrarán el mes de octubre.

Noviembre dará comienzo con uno de los ciclos teatrales más asentados en la capital aragonesa en los últimos años. Del 5 al 26 de dicho mes, la novena edición de Mujeres a Escena acogerá en las Esquinas cuatro propuestas muy distintas pero con un denominador común: protagonismo para las artistas. La compañía Alquibla Teatro 40 actos presentará 'Lo más hermoso todavía' el día 5, Cía Vivirei Teatro ofrecerá una semana después Un lugar de partida, Artes y producciones representará 'Llévame a Benidorm' el día 19 e Isabel Vázquez mostrará su 'Zambra de la buena salvaje' el día 26.

Aparte del ciclo Mujeres a Escena, el 21 de noviembre Edu Soto aterrizará en las Esquinas con 'Más vale solo que ciento volando', donde se combina la improvisación y la comedia musical. El 22 y 23 de noviembre se representará 'Malditos tacones', una obra dirigida por Magüi Mira en la que dos supervivientes de hoy buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida. El 28 de noviembre, el grupo Elefantes celebrará con un concierto los 25 años de 'Azul', el disco que marcó su carrera.

Edu Soto también actuará en las Esquinas. / Servicio Especial

Después de 13 temporadas triunfando en la Gran Vía madrileña, vuelve a Zaragoza el 4 de diciembre 'Corta el cable rojo', una actuación en la que la improvisación conduce a la diversión. El día 9 y 10, el escenario zaragozano será testigo del talento interpretativo de María Galiana. La obra 'Yo solo quiero irme a Francia' realiza un repaso a las herencias emocionales viajando al pasado, al periodo de la Guerra Civil Española.

'No me toques el cuento' llegará a las Esquinas el 14 de diciembre. Todos conocemos a las princesas Disney, pero este espectáculo invita a conocer la vida de ellas y como continúo esta después de su icónico cuento de hadas. Antes de acabar el año, el 26 de diciembre, una comedia irreverente sobre la fama, la religión, la amistad y el físico llenará las gradas del teatro de risas. La obra 'Gordas' mostrará la lucha por encontrar ese espacio que la sociedad ha decidido limitar