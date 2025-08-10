Comedias españolas y el musical 'La la land' animarán el ciclo de cine familiar de Binéfar

Las comedias españolas 'Perdiendo el norte' y 'Perdiendo el este', y el oscarizado musical 'La la land' completarán el ciclo de cine familiar de la localidad oscense de Binéfar, que comenzó el pasado 7 de agosto con la proyección de la cinta de animación y fantasía 'Flow'.

Este ciclo, que lleva por título 'Un agosto de cine', ha tomado el relevo de los conciertos de 'EnClave Binéfar', que se han desarrollado a lo largo de los jueves del mes de julio y que cerró Elevoz en la calle La Iglesia, ha informado el Ayuntamiento.

Las películas, pensadas para todas las edades, se proyectarán en el recinto ferial de la Algodonera y se mantiene el horario --22.00 horas-- y las entradas gratuitas hasta completar aforo. 'Perdiendo el Norte' se podrá ver el próximo jueves, 14 de agosto; su secuela, 'Perdiendo el Este', se proyectará el día 21; y el ciclo concluirá con el musical 'La la land' el próximo 28 de agosto.

"Los ciudadanos disfrutan de la noche de los jueves con las actuaciones al aire libre. Por eso hemos querido hacerles pasar un agosto de cine y hemos programado cuatro películas que esperamos sean del agrado de todo el mundo. Deseamos que los vecinos sigan participando de las actividades que programamos para ellos", ha manifestado la concejala de Cultura, Beatriz Oliván.