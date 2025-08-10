El concierto de Aitana en Zaragoza toma forma

Hay noticias que se cuentan solas. Porque cuando una artista como Aitana lanza una gira mundial y entre las ciudades aparece Zaragoza, el runrún se dispara. No es para menos. Solo con ese anuncio, las redes se han llenado en los últimos días de mensajes, memes y hasta peticiones de días libres para 2026. Literalmente.

Por ahora no hay fecha cerrada ni recinto confirmado oficialmente, pero las piezas comienzan a encajar y ya se han filtrado algunos detalles cuando el recuerdo de sus dos conciertos anteriores en la ciudad (2019 y 2021) todavía resuena entre los fans.

Convertida ya en la nueva reina del pop español, la catalana vive su momento más dulce desde que saltó a la fama como revelación de Operación Triunfo 2017, el 'talent' que cambió su vida —y la de miles de seguidores—. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer hasta explotar definitivamente este verano con sus inolvidables conciertos en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en Barcelona, y el Riyadh Air Metropolitano, en Madrid, donde sus dos actuaciones consecutivas aún dan que hablar, incluso más allá de la vertiente artística.

El gesto de la noche

Y es que en el segundo concierto en el campo del Atlético, mientras interpretaba junto a Amaral el tema 'Marta, Sebas, Guille y los demás...', llegó el gesto más comentado de la noche: justo cuando sonaba la frase "Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires...", Aitana alzó la mano y saludó con un gesto firme de despedida. Fue tan directo que muchos lo interpretaron como un dardo emocional a su expareja, el artista colombiano Sebastián Yatra, con quien terminó de forma nada amistosa. Las redes, como era de esperar, ardieron.

En paralelo a su eclosión artística, su vida personal ha ganado también protagonismo mediático. Desde hace meses mantiene una relación con el español Daniel Alonso Góndez, archicocido como 'Plex', uno de los creadores de contenido más influyentes del mundo, con millones de seguidores en plataformas como YouTube y Twitch.

Aitana y parte del conjunto de baile que le acompaña, en el Metropolitano, en su última gran cita / EFE / JUANJO MARTÍN

'Cuarto azul'

Los medios no han tardado de fijarse en ambos como fenómenos globales. En lo que se refiere a Aitana, con una propuesta artística cada vez más personal que ya la ha encumbrado a la cima del actual pop español. 'Spoiler' (2019), '11 Razones' (2020) y 'Alpha' (2023) ha sido sus tres trabajos anteriores. Ahora llega el turno de 'Cuarto azul' y es ahí donde Zaragoza aparece en el radar.

El escenario, como no podía ser de otra manera en la capital aragonesa, será el pabellón Príncipe Felipe, donde Aitana ya actuó en 2021con motivo de la gira de '11 Razones'. Previamente, en 2019, la catalana protagonizó en Zaragoza un concierto en plenas fiestas del Pilar, en concreto, en el Espacio Zity. Ahora queda por oficializarse la fecha, pero este diario ha podido saber que casi con toda seguridad será en la segunda quincena del mes de junio cuando Aitana vuelva a deleitar en persona a su multitud de fans en Aragón.

De momento 'Cuarto Azul World Tour' ha formalizado esta semana la preceptiva reserva para la actuación de la catalana en el Príncipe Felipe y ahora es cuestión de tiempo que se certifique el día.

De momento, ni en las redes sociales de la propia Aitana ni en la página oficial del pabellón de zaragozano aparece ningún detalle, algo que sí ocurre, por ejemplo, con los conciertos de Natos y Waor, el 6 de marzo, y Dani Martín, con doblete el 22 y 23 de mayo.