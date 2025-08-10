La crítica de Javier Losilla: Una voz luminosa en el laberinto del Barroco

Cuando en en el segundo bis Vincenzo Capezzuto anunció que iba a cantar 'Schafe können sicher weiden', que ya había interpretado durante el concierto, explicó el significado del título ('Las ovejas pueden pastar con seguridad donde un buen pastor las cuida') y los espectadores pensaron: ¡Venga ya, cómo va a decir todo eso un título tan corto! Y tenían razón, pues Capezzuto no contó la segunda parte del texto referida a los pastores: 'Wo ein guter Hirte wacht'. La cosa es que 'Schafe können sicher weiden', es una aria de la cantata de Bach 'Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd' ('Solo me gusta la caza animada'), también conocida como 'La caza', probablemente la primera cantata profana que el genio escribió. Pero más allá de la anécdota lo importante es que Capezzuto bordó ambas interpretaciones de esa pieza, de cierto aire angelical pese a tratar en el texto un asunto pastoral y campestre, escrito para celebrar el cumpleaños de Cristián, duque de Sajonia-Weissenfels. Ya les notifico que el primer bis fue una emocionante recreación de 'Hallelujah', de Leonard Cohen, coreada por el el público con una precisión asombrosa.

Vincenzo Capezzuto, contratenor, actuó este sábado en la iglesia del Carmen, en Jaca, dentro del festival En el Camino de Santiago, que tan bien conoce, acompañado por la guitarra clásica de Giancarlo Bianchetti, con un atractivo programa de composiciones de Bach y Vivaldi. Capezzuto no es solo un contratenor de voz brillante, dúctil y técnicamente espectacular; es un cantor de muchos colores, pues cada nota que parte de su garganta suena mucho más completa de lo marcado en la notación de las partituras; es un cantor de cantores que, por si fuera poco, también interpreta con todo el cuerpo, como si la voz, además de salir de las cuerdas, procediese también de diferentes músculos. Y Giancarlo Bianchetti, es un instrumentista extraordinario, aparentemente sobrio, pero con una magia especial para combinar en la misma pulsación delicadeza y fulgor. Tanto en solitario como acompañando a Vincenzo, Bianchetti es la celebración de la música.

Cuatro improvisaciones sobre el 'Aria della quarta corda', del segundo movimiento de la 'Suite Orquestal N.º 3 en Re mayor', de Bach, fueron trufando el repertorio. La delicadeza instrumental de la 'Sarabanda' (de la 'Suite per liuto BWV 995'), también de Bach, fue un bálsamo. Además de la mencionada cantata profana (la de las ovejas), escuchamos hermosos fragmentos de otras cantatas, sacras, en estos casos: las arias 'Höchster mache deine Güte', de 'Janchzet Gott in Allen Landen', y la extraodinariamente cantada 'Liebt, Ihr Christen, in der Tat', de 'Die Himmel erzählen die Ehre Gottes'. Además, un sobrecogedor 'Agnus Dei', de aria de la 'Misa en Si menor 232'. Y entre Bach y Bach, el original Vivaldi, quien influyó hasta en el divino Bach. De entrada, 'Sovente il sole', aria de la ópera 'L’Andromeda Liberata'; y de salida, dos fascinantes recreaciones: 'Vedrò con mio diletto', aria da capo del primer acto de la ópera 'Il Giustino', y 'Sento in seno', aria del acto segundo de la misma ópera. “Siento en mi pecho / que en una lluvia de lágrimas / Déjalo ir... como mi amante mi corazón / mi amante desaparece”.

Y así, entre cantos sacros y profanos, en una velada que atravesó todos los calendarios, fuimos guiados por una voz luminosa en el laberinto del Barroco.