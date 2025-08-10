'Miocardio', de José Manuel Carrasco, competirá en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona
Dicho certamen se celebrará del 16 al 23 de agosto
La segunda película de José Manuel Carrasco, 'Miocardio', competirá en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, que se celebrará del 16 al 23 de agosto, tras su estreno en el Festival de Sevilla y su gran acogida en su estreno comercial en salas el pasado mes de enero. El largometraje está protagonizado por Marina Salas --'Yo adicto', 'Esmorza amb mi'--, Vito Sanz --nominado a un Goya por 'Volveréis'--, Pilar Bergés --'Yo adicto', 'Alimañas'-- y Luis Callejo --'Mientras dure la guerra', 'Princesas'--.
"Si tuviéramos la oportunidad de volver atrás y corregir decisiones equivocadas, ¿lo haríamos mejor o volveríamos a cometer el mismo error? Contar esta historia ha sido un proceso de sanación personal, hecho desde el humor pero también desde el sentimiento. Espero que el espectador y espectadora se enamore de este cano a la vida bellamente imperfecto', ha expresado el director.
'Miocardio' está producida por Malvalanda y cuenta con la participación de RTVE y Telemadrid, además de la colaboración de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. La película pudo verse en cines gracias a la distribución de Syldavia Cinema --'Ane', 'El cuento de las comadrejas', 'Bajo terapia', 'La fortaleza'--.
El largometraje cuenta la historia de Pablo, que está en crisis y una mañana en la que toca fondo, su teléfono suena misteriosamente. Es Ana, la chica que le rompió el corazón hace más de 15 años. A lo largo de una jornada, el protagonista podrá resolver cuentas pendientes y terminar de escribir un capítulo de su vida.
- Muere electrocutado un trabajador de 22 años en un restaurante de Las Fuentes
- Babylon, el nuevo restaurante de Zaragoza que busca triunfar en San José con sus cachopos: 'Es nuestra gran apuesta
- Paulino se lleva los honores. La crónica del Real Zaragoza-SD Huesca (1-1)
- Real Zaragoza - SD Huesca, en directo: el Trofeo Carlos Lapetra, la última prueba de pretemporada
- Críticas a los cromos de Panini por salir un jugador del Real Zaragoza en el álbum de Primera División
- Pillada a un consejero del PP durante el pregón de San Lorenzo: 'Déjales, que están contra Pedro Sánchez
- El Real Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento del portero mexicano 'Memo' Ochoa
- Gonzalo Bernardos advierte del 'festival' inmobiliario que viene: 'La vivienda de compra se pondrá muy cara...