'Miocardio', de José Manuel Carrasco, competirá en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona

La segunda película de José Manuel Carrasco, 'Miocardio', competirá en el Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo, que se celebrará del 16 al 23 de agosto, tras su estreno en el Festival de Sevilla y su gran acogida en su estreno comercial en salas el pasado mes de enero. El largometraje está protagonizado por Marina Salas --'Yo adicto', 'Esmorza amb mi'--, Vito Sanz --nominado a un Goya por 'Volveréis'--, Pilar Bergés --'Yo adicto', 'Alimañas'-- y Luis Callejo --'Mientras dure la guerra', 'Princesas'--.

"Si tuviéramos la oportunidad de volver atrás y corregir decisiones equivocadas, ¿lo haríamos mejor o volveríamos a cometer el mismo error? Contar esta historia ha sido un proceso de sanación personal, hecho desde el humor pero también desde el sentimiento. Espero que el espectador y espectadora se enamore de este cano a la vida bellamente imperfecto', ha expresado el director.

'Miocardio' está producida por Malvalanda y cuenta con la participación de RTVE y Telemadrid, además de la colaboración de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid. La película pudo verse en cines gracias a la distribución de Syldavia Cinema --'Ane', 'El cuento de las comadrejas', 'Bajo terapia', 'La fortaleza'--.

El largometraje cuenta la historia de Pablo, que está en crisis y una mañana en la que toca fondo, su teléfono suena misteriosamente. Es Ana, la chica que le rompió el corazón hace más de 15 años. A lo largo de una jornada, el protagonista podrá resolver cuentas pendientes y terminar de escribir un capítulo de su vida.

