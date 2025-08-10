El órgano de Esther Ciudad y la trompeta de Marcos García, este lunes en el festival Camino de Santiago

El festival Camino de Santiago continuará ofreciendo interesantes conciertos durante esta semana. La trigésimo cuarta edición del certamen, una cita imprescindible en el verano cultural de España, sigue recorriendo los espacios patrimoniales de trece poblaciones del lato Aragón con el fin de de amenizar las calurosas tardes y noches veraniegas.

Este lunes será el turno de Esther Ciudad y Marcos García, quienes llevarán a cabo un recital de órgano y trompeta en la Iglesia Parroquial de Berdún a partir de las 22.30 horas. Ambos artistas demostrarán su valía y su talento instrumental.

Natural de Zaragoza, Esther Ciudad comienza sus estudios de Órgano y Clavicémbalo en el Conservatorio Superior de Aragón bajo la dirección del profesor José Luis González Uriol obteniendo las titulaciones superiores en las especialidades de Órgano y Clavicémbalo. Ha tenido la ocasión de recibir formación especializada de los maestros: Emilio Molina, Jan Willen Cansen, Andrea Marcon, Cristine Wiffen, Jesús Martín Moro, Cartenz Lorenz y J. Van Oortmersen.

Natural de Huelva, Marcos García Vaquero es actualmente trompeta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y titular del Teatro Real, profesor de trompeta en el Conservatorio Superior de Música de Aragón y en la Escuela Superior de Enseñanzas Musicales Progreso Musical Madrid. En su perfeccionamiento musical han influido profesores como Frits Damrow, Ole Edward Antonsen, Gábor Tarkövi, Sergei Nakariakov, Mark Inouye, Martín Baeza, Tamás Velenzcei, entre otros.