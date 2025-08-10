El poeta Luis Alberto de Cuenca participará este mes en los Cursos de Verano de Español de Jaca

El bibliófilo y escritor José Luis Melero, que acaba de recibir el Premio de las Letras Aragonesas junto al escritor y periodista Antón Castro, estrenará el programa de eventos asociados a los Cursos de Verano de Español como Lengua Extranjera (ELE) de Jaca (Huesca), que celebran este año su nonagésimo octava edición.

Estos cursos cuentan con la participación de estudiantes de 25 nacionalidades distintas y, con una media de clases de entre 4 y 6 horas diarias, ofrecen también distintas actividades complementarias como recitales de poesía, visitas a los monumentos jacetanos y su entorno o excursiones por los Pirineos.

A ello se suma el programa de charlas y ponencias abiertas al público, que inaugurará Melero el próximo 13 de agosto con una sesión que llevará por título 'La formación y la desaparición de las bibliotecas privadas'. La programación continuará el 20 de agosto con la profesora Sara Robles, de la Universidad de Málaga, quien disertará sobre 'Palabras para vender: el nacimiento de la publicidad en el siglo XIX'.

Por último, el 28 de agosto, la conferencia de clausura será impartida por el filólogo y poeta Luis Alberto de Cuenca acompañado por el músico y compositor Gabriel Sopeña, y Amparo Martínez Herranz, ambos profesores de la Universidad de Zaragoza