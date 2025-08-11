Crítica de Javier Losilla de Ensemble Contratemps: La Europa antigua se baña, más o menos, en el Caribe

Tanto en 'La ilustre fregona' como en 'El coloquio de los perros', Cervantes menciona aquellas melodías nacidas en las Indias (América, o sea), del cruce entre los ritmos de ultramar y las músicas llegadas de Europa. En 'La ilustre fregona', por ejemplo, don Miguel pone en boca del mozo de mulas “Toquen sus zarabandas chaconas y folías al uso, y escudillen como quisieren, que aquí hay personas que les sabrán llenar las medidas hasta el gollete”. Y el Asturiano, otro de los personajes, echa a cantar 'entren pues, todas las ninfas y los ninfos que han de entrar, que el baile de la chacona es más ancho que la mar'. Danza que lleva este estribillo: 'El baile de la chacona encierra la vida bona'. No se les escapará, entiendo, el hecho de que si América influye en el Renacimiento y en Barroco europeos, la contribución es recíproca, especialmente a través de las composiciones religiosas, de autores como Tomás Luis de Victoria y Cristóbal de Morales.

Les cuento todo esto porque el domingo, en la iglesia de Siresa, dentro del festival En el Camino de Santiago, el grupo Ensemble Contratemps, armado por la violagambista y cantante cubana Lixsania Fernández, de notabilísima trayectoria, ofreció el espectáculo 'Orixas. Las raíces de la música espiritual afrocubana'. O sea, la conjunción de las tradiciones sonoras de la isla caribeña y las músicas españolas, predominantemente barrocas, que fueron penetradas por las raíces de América Latina. El concepto prometía; el resultado resultó algo deslavazado. Con Lixsania ocuparon el escenario la cantante Teresa Yaner, la soprano María Hinojosa, el tenor e instrumentista de marimba y organeto Jorge Juan Morata, Katy Elkin (chirimía, trombón, flautas y salterio), el percusionista Marlon Rodríguez y el tresero Frank Pereira.

El repertorio de la actuación

En repertorio, 'Cantos a Yemayá'; 'Zarambeques' y 'Cumbées' (unidos a la pieza popular 'Para ti, Nengón'), de Santiago de Murcia; 'Canarios', del calandino Gaspar Sanz, aderezados con décimas cubanas; 'L’Ameriquaine', del brillante compositor francés Marin Marais, pieza que sonó realmente apagada; un vibrante 'Eleguá quiere tambó', cantada por Teresa Yanet; 'Pueri Hebraeorum', de Tomás Luis de Victoria, unida a 'Un pobre portalillo', que popularizó la cantaora La Paquera de Jerez, bien resuelta por María Hinojosa; un 'A Santa Bárbara', interpretada por Jorge Juan Morata, en la que echamos mucho de menos a la extraordinaria Celina González, que tan solventemente la cantaba; 'Yo me soy la morenica', del 'Cancionero de Upsala', una recopilación de villancicos renacentistas, texto encajado en la música del famoso pregón 'El manisero', y 'Chacona' (la que recogió Cervantes en 'La ilustre fregona') obra del compositor y maestro de capilla zaragozano Juan Arañes.

Sonaron algunas piezas más, pero lo relatado da buena cuenta de qué iba el atractivo programa. Lástima que el concierto careciese de ritmo interno y de una hilazón más sólida. A 'Orixas. Las raíces de la música espiritual afrocubana', le sobra urgencia y le falta recorrido. Bien por los músicos y cantantes, pero Lixsania, de reconocida carrera, tiene que darle un par de vueltas a esa propuesta (si es que va a visitar más escenarios) si de verdad quiere que la música europea antigua se bañe, sin ahogarse, en aguas caribeñas.