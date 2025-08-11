El ciclo Bombo y platillo descubre sus joyas musicales para el otoño de Zaragoza
La programación, una de las más especiales de la ciudad, regresa al Centro Cívico Delicias
Tras el habitual descanso veraniego de Bombo y platillo, el ciclo vuelve a las andadas, y a la rotonda del Centro Cívico Delicias de Zaragoza con su edición de otoño.
En septiembre, el estadounidense Will Sheff abrirá la estación otoñal al frente de sus Okkervil River. Ya en octubre, será el turno de otra visita anhelada desde hace mucho tiempo por lo spromotores con una Thalia Zedek que llegará a Zaragoza en formato banda, y del regreso nueve años después de su paso por el ciclo de una propuesta muy especial, la protagonizada por el francés Stranded Horse y el senegalés Boubacar Cissokho.
Traca final en noviembre
Será en noviembre cuando el ciclo enfile su recta final. Arrancará con la singularísima propuesta de SO o, lo que es lo mismo, la unión de los talentos de Amorante y Sara Fontán en un directo con un formato atípico en el que el público rodeará a los artistas. Tomarán su relevo Pauline en la playa, que regresarán al ciclo para presentar en formato banda su exquisito nuevo disco y pondrá la guinda la australiana Emily Barker con su delicioso folk cocinado en las antípodas.
Las entradas y abonos (55 euros) ya están a la venta en la página web del ciclo. El cartel de esta edición, obra de Abel Cuevas, ha querido recrear la pasión por descubrir nuevas propuestas que, una edición más, se reivindica con uno de los ciclos más especiales de los que hay en la capital aragonesa.
