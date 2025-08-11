El Festival Internacional de Circo regresa a Valdespartera para las Fiestas del Pilar

Diez artistas de circo de otros tantos países participarán este año en el Festival Internacional de Circo que, por segundo año consecutivo, se celebrará en el recinto de Valdespartera de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar. Habrá un total de 36 funciones desde el 3 hasta el 26 de octubre en una cita que el año pasado (que se estrenó en la capital aragonesas) cosechó un rotundo éxito.

Isabela y Ernesto, de Venezuela, harán un espectáculo de cuadrante ruso mientras que la húngara Réka Szabó apostará por el quick change. Además, la pareja hispanobrasileña Deadly Games pondrá en escena un espectáculo de lanzamiento de cuchillos y los italianos Sagge Macaggi demostrarán su habilidad malabárica con sombreros.

Junto a ellos, la checa Vanessa Berousek manejará las pelotas, desde Francia Vic Bunova estará con las cintas aéreas y el portugués Cesar Dias sacará su dotes de cómico. El plantel se completa con dos propuestas ucranianas, Secret of my soul (aro aéreo) y Nikolau Scherbak y Anatoli Boiko con un mano a mano; y con la hispanorrusa Skating Flash con los patines acrobáticos como elementos fundamentales.

El espectáculo cada uno de los días tiene una duración aproximada de dos horas con un descanso de 15 minutos en el que los espectadores pueden hacer uso del bar de la propia carpa.

Payaso Baturro de Oro

Los diez artistas competirán por el prestigioso premio Payaso Baturro de Oro. Un jurado técnico, compuesto por reconocidos productores y directores de circos y espectáculos a nivel mundial, será el encargado de evaluar y calificar cada número circense. Pero eso no es todo, los espectadores también tendrán una participación activa. Podrán votar por su acto favorito, y el número más votado será galardonado con el premio especial de la ciudad de Zaragoza. Esta interacción añade una capa de emoción, ya que el público tiene la oportunidad de influir en el resultado del festival.

Los ucranianos Secret of my soul. / EL PERIÓDICO

Los galardones del festival se entregarán el último día, el 26 de octubre en una gala en la que se desvelará también quién ha sido el artista favorito del público.

Además, en la misma carpa se podrá visitar una exposición sobre la historia del circo, donde se podrá aprender sobre la evolución de este arte a lo largo de los años y descubrir curiosidades fascinantes.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas para cada una de las funciones ya se pueden adquirir a través de la web del Festival Internacional de Circo Ciudad de Zaragozacon un descuento promocional que deja el precio entre 12 y 45 euros dependiendo la zona escogida. Los niños menores de 24 meses no necesitan entrada, desde los 24 meses hasta los 12 años cuentan como infantiles. La sección de plata con precio reducido es la única que cuenta con esta opción, a partir de Oro, Frontal y VIP, todo el mundo tiene el mismo precio.

'El circo del miedo'

Además, durante las mismas fechas, del 3 al 26 de octubre aunque dirigido exclusivamente a un público adulto también estará instalado 'El circo del miedo'.

Radu Bratianu, un peculiar director de circo de origen y época desconocida, presentará su colección de «criaturas y especímenes raros». Una explosión de emociones y adrenalina con la presencia de payasos asesinos, muñecas endemoniadas, vampiras sedientas de sangre y un sinfín de personajes más que durante una hora y media no darán tregua a los espectadores que transitarán por la línea del terror.

Una mezcla magistral de humor negro y terror, con un elenco de artistas internacionales que desafían las leyes de la física y los límites de la cordura.

Las entradas también están ya a la venta en la misma página web a un precio promocional que oscila entre los 15 y los 40 euros.