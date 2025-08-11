Fallece Visitación Sánchez, pionera de la 'Jota de San Lorenzo'

Visitación Sánchez Orduna, conocida por amigos y familiares como Visi, ha fallecido este lunes, un día después de San Lorenzo. La bailadora deja atrás una vida de compromiso con la traidición aragonesa.

Nacida el 27 de marzo de 1932, cuando todavía era menor de edad se inició en la jota en el grupo de Educación y Descanso de Huesca, con Pablo Luis Maza y Don Antonio Seral como profesores de canto y baule.

En 1949, a pesar de que era menor de edad y gracias a un permiso especial, se embarcó en el buque Monte Ayala con la agrupación de Coros y Danzas de Huesca y otros grupos de España para llevar el folclore español a América. Allí, junto a sus compañeras joteras, ejecutó por primera vez la 'Jota de San Lorenzo'. A su vuelta a España participa en la película 'Ronda española' que reproduce el viaje americano.

Coros y Danzas

En los años 50 visitó múltiples lugares de España y del mundo con los Coros y Danzas, llevando el folclore aragonés a París y a la Exposición Universal de Bruselas de 1958. En aquellos años compaginanó el baile con su carrera profesional hasta que finalmente dejó los Coros y Danzas, pero nunca la jota. La intérprete continuó cantándola hasta el final de sus días y siempre que tenía ocasión en las reuniones y comidas con familiares y amigos.

La iglesia parroquial de Santo Domingo y San Martín será el lugar elegido para honrar el emblemático legado de la bailadora oscense con una misa funeraria este martes 12 de agosto a partir de las 11.00 horas.