El festival En el Camino de Santiago llega este martes a Hecho

El Festival Internacional en el Camino de Santiago, una cita esencial del verano cultural en España, celebra este verano su trigésimo cuarta edición ofreciendo historia, música y emoción. Trece localidades del Alto Aragón, todas ellas paradas del emblemático sendero jacobeo, acogen durante el mes de agosto conciertos en espacios patrimoniales únicos, con el objetivo de llenar de arte y frescura las cálidas tardes y noches estivales. Este año, en honor al 275 aniversario de su muerte, el protagonista de las actuaciones será Johann Sebastian Bach.

Este martes a partir de las 21.00 horas la Iglesia Parroquial de Hecho acogerá al grupo La Guirlande, un ensemble especializado en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX. La Guirlande interpretará su proyecto 'Bach & Sons', un recital compuesto por sonatas para flauta y clave obligado inspirado en el salón de los Bach. El objetivo principal de la formación Guirlande es conseguir una interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de los compositores.

La entrada a los conciertos del Festival celebrados en iglesias, catedrales y Diputación de Huesca es gratuita con invitación. Las invitaciones están disponibles en la página web de la Diputación de Huesca, pudiendo reservar hasta cuatro entradas por persona.