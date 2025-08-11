El festival En el Camino de Santiago llega este martes a Hecho
El esemble La Guirlande interpretará un recital de Bach a las 21.00 horas en la Iglesia Parroquial
El Festival Internacional en el Camino de Santiago, una cita esencial del verano cultural en España, celebra este verano su trigésimo cuarta edición ofreciendo historia, música y emoción. Trece localidades del Alto Aragón, todas ellas paradas del emblemático sendero jacobeo, acogen durante el mes de agosto conciertos en espacios patrimoniales únicos, con el objetivo de llenar de arte y frescura las cálidas tardes y noches estivales. Este año, en honor al 275 aniversario de su muerte, el protagonista de las actuaciones será Johann Sebastian Bach.
Este martes a partir de las 21.00 horas la Iglesia Parroquial de Hecho acogerá al grupo La Guirlande, un ensemble especializado en interpretación historicista de la música de los siglos XVIII y XIX. La Guirlande interpretará su proyecto 'Bach & Sons', un recital compuesto por sonatas para flauta y clave obligado inspirado en el salón de los Bach. El objetivo principal de la formación Guirlande es conseguir una interpretación del repertorio lo más cercana posible a la idea original de cada uno de los compositores.
La entrada a los conciertos del Festival celebrados en iglesias, catedrales y Diputación de Huesca es gratuita con invitación. Las invitaciones están disponibles en la página web de la Diputación de Huesca, pudiendo reservar hasta cuatro entradas por persona.
