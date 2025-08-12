Leticia Sabater triunfa en Aragón: agenda completa, caché,...

Que Leticia Sabater está en boga llenando los programas de muchas fiestas de los municipios españoles en una realidad innegable, pero es que hay un lugar donde la catalana tiene una agenda más concurrida. Aragón es la comunidad donde más actuaciones tiene contratadas Leticia Sabater cuyo caché "por bolo" asciende a 2.500 euros por, según reza en su propia web, un espectáculo de dos horas que no solo incluye sus interpretaciones sino también la interactuación y las fotos con el público.

La realidad es que más allá de muchas consideraciones que se puedan realizar, Leticia Sabater garantiza llenos allá donde actúa, así que son muchos los municipios de la comunidad que han decidido contar con sus servicios. De hecho, solo para lo que queda de verano, la artista catalana ya tiene contratada su presencia en Calatayud (13 agosto), Manchones (15 agosto), Biel (16 agosto), Calomarde (20 agosto), Vivel del Río Martín (21 agosto), Sesué (22 agosto), Cosuenda (28 agosto), Sariñena (1 septiembre), Tamarite de Litera (5 septiembre), las fiestas de las Delicias en Zaragoza (7 septiembre) y Cariñena (15 septiembre).

Pero es que su agenda en Aragón se prolonga a lo largo de todo el año (incluso ya tiene cerradas fechas para 2026) con su presencia ya confirmada hasta ahora en Alfocea (3 octubre), Tarazona (31 octubre), Singra (7 diciembre) y Borja donde celebrará la Nochevieja.

El caché para fiestas privadas

En cuanto a su caché, más allá de los 2.500 euros que cobra por actuación, la artista también ofrece la posibilidad de acudir a cenas privadas (en las que asiste como invitada especial, no como actuación) por 300 euros o incluso de hacer saludos personalizados (tipo vídeo para cumpleaños o bromas) por alrededor de 80 euros. También hace precios especiales por eventos privados como bodas, para el que su caché ronda los 1.500 euros.

Aunque parte de su público acude en clave de humor, Leticia Sabater se toma su trabajo muy en serio. Ensaya, prepara vestuarios, coordina con bailarines y se asegura de que cada 'show' sea recordado… para bien o para mal. El resultado es un espectáculo que, como ella misma, no deja indiferente: un cóctel de nostalgia televisiva, descaro y cultura pop de mercadillo que, año tras año, encuentra su lugar en verbenas, festivales alternativos y listas virales.