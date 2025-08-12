El escritor José Luis Melero visita este miércoles Jaca en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Zaragoza

Durante todo el mes de agosto, los Cursos de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Zaragoza se trasladan desde Zaragoza hasta su sede fundacional de Jaca. Este año participan en ellos estudiantes de veintisiete nacionalidades distintas que experimentan en la capital de la Jacetania no solo el aprendizaje de la lengua española, sino también la inmersión cultural a través de diversas actividades complementarias.

Este miércoles el bibliófilo y escritor José Luis Melero, Premio de las Letras Aragonesas, ofrecerá una interesante conferencia sobre 'La formación y la desaparición de las bibliotecas privadas'. El acto tendrá lugar a las 20.00 horas, en el Salón de Ciento del Ayuntamiento de Jaca. La entrada es libre hasta completar aforo.

Más adelante, el 20 de agosto, Sara Robles Ávila, catedrática de Lengua Española en la Universidad de Málaga, impartirá 'Palabras para vender: el nacimiento de la publicidad en el siglo XIX'. Y el 28 de agosto, Luis Alberto de Cuenca y Prado (reciente Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana) ofrecerá un recital poético titulado 'La brisa de la calle', de la mano de Amparo Martínez Herranz y Gabriel Sopeña, profesores de la Universidad de Zaragoza.

Además de los Cursos ELE, la Universidad ofrece Cursos de formación de profesores de español, que cuentan con el reconocimiento del Instituto Cervantes. Las matrículas disponibles para la segunda quincena del mes permanecen abiertas en la web de unizar.