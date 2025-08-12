Luisa Gavasa, Enrique del Pozo, Eva Llorach y Dani Guerro participan en el Desafío Buñuel

Los actores Luisa Gavasa, Eva Llorach, Enrique del Pozo y Dani Guerro serán los protagonistas de los cuatro cortometrajes que se rodarán en la VIII edición del Rally Cinematográfico Desafío Buñuel, que tendrá lugar en Teruel del 27 al 31 de agosto.

La ganadora del Goya Luisa Gavasa, con más de cinco décadas de trayectoria y títulos como 'La novia', 'Campeones' o 'Incierta gloria', participará en 'El Mejor Burdel de Teruel'. La también galardonada con el Goya Eva Llorach, recordada por 'Quién te cantará' y presente en series como 'Élite' o 'El cuerpo en llamas', protagonizará 'De aquellos polvos'.

Enrique del Pozo y Dani Guerro

Enrique del Pozo, actor, cantante y presentador con una carrera que incluye trabajos en cine, teatro y televisión, se sumará al equipo mexicano para rodar 'Nada podría ser peor'.

Por último, Dani Guerro, formado en el Laboratorio Teatral William Layton y con experiencia en títulos como 'El Club de los Lectores Criminales' y 'Yo no moriré de amo'r', interpretará un papel principal en 'El día que aprendimos mal'.