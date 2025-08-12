Música y teatro convierten a Albalate del Arzobispo en el nuevo escenario del Festival de los Castillos este puente

La octava edición del Festival de los Castillos continúa con su programación y esta semana el protagonista absoluto va a ser el municipio turolense de Albalate del Arzobispo, que acogerá durante el puente propuestas musicales y teatrales con las que combatir las altas temperaturas. El festival, celebrado entre el 20 de junio y el 31 de agosto, lleva el teatro y la música a once municipios aragoneses que conservan fortalezas históricas.

La primera actuación será el jueves 14 a las 22.30 horas en la Sala Gótica del Castillo donde actuará el grupo O’Carolan que recientemente ha cumplido 30 años sobre los escenarios. Su nombre hace un homenaje a Turlough O´Carolan, arpista irlandés del siglo XVII. De ahí un directo que mezcla culturas, con la inclusión del arpa irlandesa, el duduk armenio o la nykelharpa sueca, aparte de los que forman parte de la tradición aragonesa como la gaita de boto.

Con seis trabajos discográficos y un DVD en directo, han sido premiados con el premio francés Trad. En 30 años el grupo ha presentado su proyecto musical por todo el país, así como en Francia y Escocia. El grupo está formado por Susana Arregui, Pilar Gonzalvo, Julián Ansuategui, Ernesto Cossío y Miguel Ángel Fraile.

La siguiente cita será el viernes 15 de agosto a las 22.30 horas en la Plaza Castillo: Jordi Merca pondrá sobre el escenario su show 'Yo sobreviví a la EGB', que rememora la década de los 80 y, en especial, las situaciones rocambolescas que se vivían en los colegios. Se trata de un espectáculo de stand-up que hará que el público vuelva a ser el que fue a través del humor y en el que no faltarán guiños a la televisión y a la música de la época. La gente se acomoda mientras escucha en directo música de los 80 y 90, lo cual hace entrever que será una velada muy especial. La participación e implicación del público es esencial.

El fin de semana terminará entre risas, el sábado 16 a las 22.30 horas en la Plaza del Castillo, gracias a '¡¡Madre mía!!', un espectáculo de pura comedia de Marisol Aznar. Se trata de un monólogo divertido, irreverente y tierno, pero, sobre todo, cercano y lleno de humor sobre las madres. Aznar reflexiona sobre el papel de ser madre de sus hijas e hija de su madre; analiza los tipos de madre -que son muchos y variados- y los interpreta. Lo hace utilizando muchos elementos: el monólogo, canciones en directo, el vídeo y la participación del público con el que comenta, habla, pregunta y compartirá momentos delirantes.