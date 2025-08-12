Vicky Calavia: “Raquel Meller absorbió la vida en todos sus aspectos”

La cineasta aragonesa Vicky Calavia prepara para este próximo fin de semana la primera presentación de su documental sobre la artista polifacética Raquel Meller: ‘Raquel Meller. Insumisa y divina’. La directora se siente doblemente ilusionada por el preestreno en pantalla grande y porque sea en Tarazona, ciudad natal de la cupletista Raquel Meller y sede del festival de cine dirigido por Raúl García Medrano. Esta será la primera toma de contacto con el público antes de su estreno: “Habrá un estreno oficial en Zaragoza, y después un recorrido por festivales y luego espero que salas de cine”, confirma Calavia.

No es la primera vez que Vicky Calavia se acerca a una narración audiovisual de este tipo, las mujeres y hombres aragoneses del siglo veinte han sido protagonistas de sus documentales, desde Florián Rey hasta la primera mujer alcaldesa, María Domínguez, pasando por María Moliner. “La mayoría surgieron cuando hice unos procesos de documentación para una serie realizada por Emilio Casanova, que se llamaba ‘Estampas’, donde había 50 personajes ilustres aragoneses, de los cuales cuatro eran mujeres” y explica Calavia que Raquel Meller será la última de esta serie de personajes. Se interesó en ella porque “es un personaje desconocido en algunas facetas, sobre todo en su faceta relacionada con el cine”.

Dimensión internacional desconocida

En esa vertiente de actriz es en la que más hincapié hace la investigación de la zaragozana porque “se desconoce toda la dimensión internacional, desde su relación con Chaplin, con Isadora Duncan, con Rodolfo Valentino, con muchísimas personalidades intelectuales de la época”, defiende Calavia y argumenta que más allá de ser cantante o cupletista, fue su perspectiva dramática la que hizo destacar a la artista turiasonense sobre el resto de mujeres intérpretes de la época, “tenía una capacidad dramática innata”. Con esta aproximación a la figura de Meller no ha tratado de realizar una biografía definitiva, puesto que admite Calavia que hay muchas lagunas sobre la actriz y que como buena diva “jugaba al despiste”. Por eso y para expresar mejor su personalidad, para el guión decidió leer entrelíneas de las declaraciones públicas de la Bella Raquel e hilar desde ahí el texto del documental.

El Niño de Elche hace su versión de 'El relicario' en 'Raquel Melle. Insumisa y divina' / CalaDoc Producciones

En la cuestión artística, Raquel Meller reconocía con frecuencia que le molestaba sobremanera que otras copleras cantasen los temas que ella había hecho populares, por eso Vicky Calavia ha optado por una reinterpretación de dos de las canciones más conocidas de Meller. De los pocos cantantes actuales que se han fijado en Raquel Meller como inspiración, han sido El niño de Elche y La Shica los elegidos para el documental. El cantante flamenco hace una versión de ‘El relicario’ sobria, mientras que la artista multidisciplinar La Shica hace gala de su peculiar mezcla de estilos para versionar ‘La violetera’.

Cartel promocional del documenta 'Raquel Meller. Insumisa y divina' / CalaDoc Producciones

De Francisca a Raquel

Francisca Romana Marqués López, nació en 1888, un par de décadas más tarde vino al mundo su ‘alter ego’, Raquel Meller. Surge en un contexto histórico donde por el hecho de ser mujer “lo tienen doblemente complicado”, según Calavia. Así se refleja en la trayectoria de Francisca hasta que llega a ser Raquel Meller. Emigró muy joven a Barcelona para tomar los hábitos, recibió la educación esmerada de su tía monja y acabó viviendo en la capital catalana con su madre y su hermana, sin figura paterna y trabajando de costurera para ganar dinero. “Fue descubierta por una de las clientas de la boutique, relacionada con el mundo de los cabarets, la canción popular y el mundo de la sicalipsis”, cuenta Calavia. Estuvo en el lugar y el momento oportunos, según la directora, a lo que sumó su inteligencia y formación para diferenciarse sobre el escenario con elementos que proporcionaban profundidad a sus espectáculos.

“Era todo un carácter para sacar adelante su vida, su familia y su obra. También de cara a la multitud de personas, de hombres que tenía haciéndole la corte; lo mismo trataba a una persona desconocida que al rey Alfonso XIII”, sostiene Calavia que no puede evitar sentir simpatía por el personaje y reconoce que, evidentemente, “todo ese carácter tan independiente y tan decidido, sí que creo que tiene que ver con sus raíces aragonesas”. En resumen, para la guionista y directora, la actriz “es alguien que absorbió la vida en todos sus aspectos”. Una mujer insumisa y divina.