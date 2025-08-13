Ana Segura: “Las mujeres se entendían como un bien útil dentro de la casa real”

Ana Segura es periodista, jefa de contenidos de Aragón Radio y presentadora desde 2017 del programa cultura ‘La torre de Babel’. Junto a la medievalista Anabel Lapeña, ha escrito la segunda parte de ‘Reinas, damas y señoras’ (Doce Robles), un relato sobre las mujeres de la Corte de la Corona de Aragón. El proyecto nació de un ‘podcast’ del mismo nombre que desde 2020 descubre a estas mujeres y que iniciará su segunda temporada este otoño.

Háblenos de la necesidad de este libro, ¿cómo se plantean esta segunda parte?

Este libro sigue la línea de la primera parte que apareció hace dos años que nació a través de un ‘podcast’ que produjimos para Aragón Radio. El ‘podcast’ tuvo mucho éxito y a partir de ahí fue cuando decidimos dar el salto y sacarlo también en papel. La primera parte tuvo buenas de ventas, y eso es lo que nos ha empujado a sacar adelante la segunda entrega. En este caso el recorrido va a ser inverso y en otoño saldrá la segunda temporada del ‘podcast’ con los personajes de este libro.

¿Quedan muchas mujeres por descubrir?

En este segundo libro la Corona de Aragón es ya una potencia muy importante, aparecen los cronistas y cada vez hay más información. Entonces, el principal problema que teníamos en el primer libro eran las poquísimas referencias históricas que había sobre ellas. Para este ya hay mucha más documentación y eso ha hecho que incluyamos a todas las reinas y amantes reconocidas de los reyes en un periodo corto de tiempo, entre 1276 y 1336. Pero pasan tantas cosas en estos años que este libro incluso es más largo que el anterior. Así que, sí, todavía quedan mujeres de las que hablar.

El matrimonio era una herramienta geopolítica para las casas reales de la Edad Media, ¿cómo era este proceso para unas mujeres que no podían opinar al respecto y qué suponía para ellas?

Ellas se entienden como un bien útil dentro de la casa real. Es decir, las hijas sirven para casarlas, para establecer alianzas y para que den a luz nuevos herederos. Son piezas muy valiosas. Las niñas se casan ya desde el cuna, una vez que se sabe que ese bebé va a salir adelante ya se empiezan a pactar los primeros matrimonios que no se consumarán hasta que las niñas tengan 13 o 14 años, hayan tenido ya la primera regla y sean capaces de procrear. Es muy interesante cómo muchas de estas niñas pasarán toda su infancia en las cortes extranjeras de los que van a ser sus maridos. No crecen en su tierra, no crecen con sus familias, sino que ya una vez que se pacta ese matrimonio es llevada a la corte donde va a casarse para que aprenda las costumbres, el idioma y se críe junto al que será su marido si ambos tienen una edad parecida.

¿Cómo de relevante consideraría la labor de política interna o íntima que realizaron estas mujeres?

No se puede generalizar. Si Sicilia llega a pertenecer a Aragón es gracias al matrimonio de Constanza de Sicilia con Pedro III, es decir, es ella la que realmente tiene la legitimidad, los derechos hereditarios sobre Sicilia y ejercerá como reina de Sicilia durante el tiempo que su marido no esté en la corte. Blanca de Anjou, por ejemplo, que fue elegida por el Papa como esposa de Jaime II, tuvo diez hijos y Blanca acompañó a su marido ahí donde estuvo, a pesar de todos estos embarazos uno detrás de otro. Estos casos son muy llamativos y se sabe que tuvieron un papel activo en la corte al lado de su marido o solas. Sin embargo, hay otras como María de Lusignan que se casó también con Jaime II y fue un matrimonio muy desgraciado. O Elisenda de Moncada, casada también con Jaime II, que tuvo influencia en el sentido de que cuando queda viuda su familia le pide consejo y opinión. Pero no tiene ese peso político que sí que tienen mujeres como Constanza de Sicilia, Blanca de Anjou o incluso Eleonor de Castilla.

¿Cuál de las mujeres de esta edición le resulta más atrayente?

Del libro anterior me gustó muchísimo Urraca de Castilla, a pesar de que en Aragón cae francamente mal, y María de Montpellier con una historia absolutamente rocambolesca. En este caso, me provoca mucha curiosidad Leonor de Inglaterra que estuvo destinada a casarse con Alfonso III. Hubo tres intentos de boda, los tres fallidos: por cambio de idea de Aragón; por la excomunión del padre del novio a causa de la toma de Sicilia; y cuando parecía que por fin iba a llevarse a cabo esta boda, el novio se muere pocas horas antes de la ceremonia. Entonces, yo me pongo en la piel de esta mujer que llega desde Inglaterra y me parece que es una figura muy trágica.

Ustedes parten del rigor histórico para la narración, ¿cree que actualmente se cuenta bien la Historia?

Creo que parte del éxito que ha tenido el ‘podcast’ y el libro es precisamente eso, que es historia rigurosa, pero contada de una forma que es amena y que se entiende. A mí me ha llamado la atención el alcance que ha tenido esta obra, porque creo que hay muchísimo interés por parte de lectoras por conocer esta parte que no era demasiado conocida. Creo que se puede hacer historia seria, pero bien contada y que el resultado de proyectos como el nuestro confirma que la gente quiere leer cosas así. Y en Aragón hay mucho interés, tenemos a algunos autores de novela histórica muy buenos, muy solventes, que tienen éxito porque la novela histórica es uno de los géneros más vendidos siempre. Sobre todo la historia medieval, que es la que más éxito tiene.

¿Tienen pensado seguir más allá de la historia de la Corona de Aragón y descubrir a mujeres de otra época?

De momento hemos terminado este segundo, con un desgaste y un trabajo de documentación brutal por parte de Anabel Lapeña. Estamos empezando las charlas, promoción, encuentros con lectores, etc., y no sé si habrá una tercera parte. Pero sí que creo que hemos empezado a contar las cosas de otra manera y seguro que vendrá personas que si no lo hacemos nosotras, pues lo harán ellas.