De Mägo de Oz a Rozalén y Veintiuno: Los conciertos de las fiestas en Aragón (y la mayoría gratuitos)

Lejos quedan los años en los que los ayuntamientos contaban con bastante bonanza económica y no eran pocos los municipios aragoneses que contaban en su programación con algún concierto de (más o menos) relumbrón. Ahora, los programas de las fiestas patronales están llenos en su mayoría de disc jockeys (en su defecto, discos móviles) y orquestas (aunque la contratación de estas también parece de capa caída en los últimos años).

Sin embargo, todavía (principalmente los municipios más grandes) quedan lugares en Aragón donde las fiestas se llenan de conciertos de nombres conocidos en una oferta para (casi) todos los públicos. Es el caso de, obviamente, San Lorenzo en Huesca, que culmina este miércoles su programación musical con el concierto de Café Quijano.

Los conciertos y sus fechas

Las fiestas de Calatayud en honor a San Roque también cuenta con un buen número de actuaciones (la mayoría contratadas por las peñas de la localidad) que van desde Leticia Sabater (este miércoles) a María Isabel (15 de agosto), Marlene Morreau (16 de agosto), Mallazo (16 de agosto), Modelo (13 de agosto) y Azúcar Moreno (13 de agosto). Un combo variado para animar (aún más) el colorido festivo bilbilitano.

Muy cerca de Zaragoza, Pedrola acogerá el concierto de una de las bandas que más están creciendo en los últimos años, Veintiuno, el 16 de agosto mientras que un día antes estará Kiko Rivera en su faceta de DJ.

Ejea y Tarazona

Es Ejea de los Caballeros (a la espera de que se haga público el programa de La Almunia de Doña Godina y Alcañiz) la localidad que más presupuesto destina a programar conciertos. Para este año están previstas las actuaciones de Camela (30 de agosto), Benito Kamelas (31 de agosto), Mariachi Villa y sus dorados (1 de septiembre), Laffite y Tako (3 de septiembre), Rozalén (4 de septiembre) y La Guardia (5 de septiembre). Todos, excepto el de Rozalén y Camela, serán de entrada gratuita. Además, el DJ turolense Fernando Moreno protagonizará una sesión el 30 de agosto.

Mägo de Oz actuará en las fiestas de Tarazona. / EL PERIÓDICO

Tarazona tampoco se queda a la zaga y tiene en su programación a David Otero (28 de agosto), Mägo de Oz (29 de agosto) y Cómplices (30 de agosto). Todos ellos de entrada gratuita.

La oferta de grandes nombres se completa con la actuación de Rozalén el 28 de septiembre en Cariñena dentro del Divino Festival y de la Fiesta de la Vendimia, aunque las localidades para este concierto ya están agotadas.