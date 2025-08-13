Le Concert de L’Hostel Dieu mezclará ‘beatbox’ y Bach para su concierto en Hecho

Las huellas del Camino de Santiago marcan el sendero hasta la Iglesia Parroquial de Hecho con la música de Le Concert de L’Hostel Dieu. La orquesta fue creada en Lyon, en 1992, por Franck-Emmanuel Comte y, en colaboración con solistas, directores y coreógrafos de renombre internacional, es uno de los actores principales de la escena barroca europea. La orquesta destaca por su interpretación sensible y dinámica del repertorio vocal e instrumental del siglo XVIII, privilegiando sistemáticamente un enfoque histórico y filológico.

En esta ocasión, presentan el espectáculo ‘Bach on the Beat’ en el que el ‘beatbox’ de Tiko dialoga con los instrumentos barrocos del grupo: violín, violonchelo y clave. El cuarteto de artistas ofrece una reinterpretación atemporal y poética de la música instrumental del venerable maestro barroco. El planteamiento de la agrupación francesa parte de la idea de que Johann Sebastian Bach realizaba música moderna dentro de su época y que su creatividad respondía a las modas coetáneas. Por tanto, el objetivo de Le Concert de L’Hostel Dieu es acercar la música barroca a un público más amplio y joven del que se presupone para la música culta.

Con este concierto, el Festival en el Camino de Santiago encara su penúltimo fin de semana del periplo oscense de música barroca entorno a la figura de Bach. Recordar a quienes asistan que las entradas son gratuitas para los conciertos celebrados en iglesias, previa reserva de invitación hasta un máximo de cuatro invitaciones por persona.

Del mismo modo, dentro de las actividades del Festival, la exposición ‘Bach y el teclado: el antes y el después’ en el Museo Diocesano de Jaca seguirá abierta al público hasta el 24 de agosto. Para acceder solo a la exposición el precio de la entrada es de 2 € o se incluye con la entrada para visitar el Museo Diocesano.