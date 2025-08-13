Luna Dardengo y Óscar Sanz (Luna DJs) lanzan la primera canción techno dedicada a ‘Zaragoza’

Luna Dardengo y Óscar Sanz llevan años poniendo ritmo a las noches en Zaragoza. Sanz empezó en el mundo del rock, pero pronto se sintió atrapado por la música electrónica. Fue entonces cuando él y Luna Dardengo decidieron formarse por su cuenta como DJs y emprendieron el proyecto Luna DJs. El 28 de julio lanzaron ‘Zaragoza’, un tema de techno mainstage dedicado a la capital aragonesa. Lo publicaron con el sello holandés Hittin Music y en los últimos días ha alcanzado un gran éxito en Beatport, plataforma líder para la compra y descubrimiento de DJs y productores de música electrónica. Luna y Óscar son un dúo sólido desde sus inicios: “Teníamos claro que queríamos ser DJs juntos. Así empezamos y, la verdad, hoy por hoy uno sin el otro no pincharía”, afirma Sanz.

¿Qué es el Techno B2B?

Dardengo y Sanz practican lo que en música electrónica se conoce como B2B o “Back to back”. El nombre proviene de los años 80 y los 90, cuando los primeros DJ colocaban los contenedores de vinilos a sus espaldas en las sesiones. Mientras un DJ pinchaba un disco, otro buscaba el siguiente en los contenedores. Se encontraban uno detrás del otro, una posición conocida como "back to back". En las sesiones de este estilo dos o más DJs comparten mesa de mezclas, combinando sus estilos y selecciones musicales. Como cualquier práctica colectiva, el B2B requiere buena comunicación y entendimiento mútuo, dos cualidades que Sanz y Dardengo han adquirido a base de trabajo en equipo: “Estamos muy sincronizados, con una mirada ya nos entendemos”.

Desde entonces la música electrónica ha evolucionado convirtiéndose en un fenómeno global con gran variedad de subgéneros, y los disc jockeys, como Luna DJs, han ido adaptándose en busca de nuevos sonidos: “Estamos preparando una serie de sesiones en las que subimos los BPMs, es decir, la velocidad de la canción, para endurecer un poco el sonido”. Las sesiones de Luna DJs están derivando hacia el hard techno, una corriente que, admiten, están intentando traer a España: “El techno se mueve sobre todo en Europa y lo que queremos hacer nosotros es traerlo a la escena de Zaragoza”.

Su pasión por la electrónica les llevó a formarse en Amsterdam. Allí conocieron a San Sebastian, productor con el que ya han grabado temas como ‘Emergency’, que acumula miles de reproducciones en Spotify, o ‘Zaragoza’, su último lanzamiento. “Somos fans de una canción de Mau P. llamada ‘Drugs From Amsterdam’. Tras hablar con nuestro productor, decidimos hacer una canción con el título de nuestra ciudad”, explica Sanz. El tema, una base electrónica acompañada de un texto en inglés, trata de un reencuentro entre dos personas. Es un acto sencillo que podría suceder en cualquier ciudad del mundo, pero ellos han decidido que el escenario de su última canción sea Zaragoza. Para promocionar el tema y, de paso, dar a conocer la ciudad, han publicado un vídeo en redes sociales bailando la canción en la plaza del Pilar: “Queríamos mostrar uno de los puntos más bonitos e icónicos de Zaragoza, sabemos que va a ser muy visto en Holanda. Con el vídeo también hemos recibido visitas de Estados Unidos y hasta de Brasil”.

Dardengo y Sanz continúan con su misión de traer el techno a España, una tarea no muy sencilla: “Aquí en Zaragoza es complicado, porque no todo el mundo apuesta por los DJs de techno, pero poco a poco se van abriendo salas”. Habla de espacios como el club Reset, lugar donde el dúo ha ofrecido sus últimas sesiones como parte del evento de música electrónica “Fiesta por castigo”. Hay quienes relacionan el techno con puro ruido y nada más, pero para Luna DJs es mucho más que eso: “El techno combina el pasado y el futuro. El bombo base es como la música ancestral que llevamos dentro, y eso se combina con la música electrónica futurista”. Pero para saberlo, explican, hay que formar parte del verdadero público techno, “el que va a la sala a mirar hacia el DJ, a escuchar la música y a bailarla, porque hay que sacar el techno que llevas dentro”.