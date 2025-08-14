Estrella Morente actuará en el Monasterio de Veruela dentro del ciclo Veruela Verano

El ciclo Veruela Verano, organizado por la Diputación de Zaragoza, celebrará este sábado, 16 de agosto, un nuevo concierto en la iglesia del Monasterio de Veruela. La protagonista será Estrella Morente, una de las voces más reconocidas del flamenco actual, que ofrecerá un recital íntimo a partir de las 19.30 horas.

Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios nacionales e internacionales, Estrella Morente destaca por la capacidad para combinar la tradición del flamenco con nuevos matices y estilos, siguiendo la herencia de su padre, Enrique Morente. Su privilegiada voz y su talento han convertido a Estrella Morente en una figura imprescindible del flamenco actual. No obstante, esta primavera fue la elegida para abrir los conciertos en España de la estrella internacional Lenny Kravitz. En su Tour de 2025 realiza un repaso a sus más de dos décadas en la música

Estrella Morente actuará con su particular estilo flamenco en Veruela / DPZ

El festival Veruela Verano concluirá su programación el próximo sábado, 23 de agosto, con la actuación de El Kanka. Todos los conciertos se celebran los sábados a las 19.30 horas y cuentan con un aforo limitado de 450 personas. Las entradas se pueden adquirir, a un precio de nueve euros, en la red Ibercaja.