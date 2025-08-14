Estrella Morente comanda el fin de semana de los festivales aragoneses: programación completa
María de la Flor, Sandra Monfort, Copiloto, Jordi Merca con ‘Yo sobreviví a EGB’ y Marisol Aznar con ‘¡¡Madre Mía!!, entre otros, conforman la oferta
Aragón sigue repleta de festivales de verano y este fin de semana la música vuelve a ser la protagonista en buena parte de las comarcas de la comunidad.
Tres artistas jóvenes llevarán la música de raíz este fin de semana al VI Festival SoNna Huesca. La madrileña María de la Flor, la valenciana Sandra Monfort y el aragonés Copiloto actuarán en Altorrincón, Bodega Laus y Berbegal, el viernes, sábado y domingo, respectivamente.
María de la Flor presenta en el parque de la ermita de San Bartolomé de Altorricón 'Resalada' (2024), un EP de «sonidos populares, naturales, orgullosos y coquetos». Por su parte, Copiloto, nombre bajo el cual el músico Javier Almazán lleva firmando sus trabajos discográficos desde que publicara su primer LP 'Defensa del artista que no existe' (2008). Hoy Almazán se ha consolidado como uno de los autores más interesantes de su generación gracias a la publicación de siete álbumes y un EP.
Veruela Verano, gran cita musical
El ciclo Veruela Verano, organizado por la Diputación de Zaragoza, celebrará este sábado un nuevo concierto en la iglesia del Monasterio de Veruela. La protagonista será Estrella Morente, una de las voces más reconocidas del flamenco actual, que ofrecerá un recital íntimo a partir de las 19.30 horas. Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios nacionales e internacionales, Estrella Morente destaca por la capacidad para combinar la tradición del flamenco con nuevos matices y estilos, siguiendo la herencia de su padre, Enrique Morente. Su privilegiada voz y su talento han convertido a Estrella Morente en una figura imprescindible del flamenco actual. No obstante, esta primavera fue la elegida para abrir los conciertos en España de la estrella internacional Lenny Kravitz. En su 'tour' de 2025 realiza un repaso a sus más de dos décadas en la música.
El Festival de los Castillos recala esta semana en Albalate del Arzobispo. Tras la jornada de ayer, será el turno de Jordi Merca, que pondrá sobre el escenario su 'show' 'Yo sobreviví a la EGB', a partir de las 22.30 horas. El fin de semana terminará entre risas mañana gracias a '¡¡Madre mía!!', un espectáculo de pura comedia de Marisol Aznar. Se trata de un monólogo divertido, irreverente y tierno, pero, sobre todo, cercano y lleno de humor sobre las madres. Aznar reflexiona sobre el papel de ser madre de sus hijas e hija de su madre; analiza los tipos de madre -que son muchos y variados- y los interpreta. Lo hace utilizando muchos elementos: el monólogo, canciones en directo, el vídeo y la participación del público con el que comenta, habla, pregunta y compartirá momentos delirantes.
Clausura del Manhattan Fest
Por su parte, el Festival En el Camino de Santiago también prosigue con su actividad. Hoy será el turno de 'Fantasía', un programa del conjunto musical Solnegre, de formato variable centrado en el repertorio del primer Barroco. El conjunto actúa este viernes en la Iglesia Parroquial de Villanúa a las 22.30 horas. El sábado, en Santa Cilia, actuará Ara Mundi. Sus inquietudes artísticas se manifiestan a través del canto, la composición, la improvisación instrumental, la dirección orquestal o la performance, entre otras.
Además, este sábado el Manhattan Fest de Murillo de Gállego celebra su última jornada con Oswaldo Felipe, que pondrá en escena su espectáculo 'Artilogios'. El espectáculo es un bululú que se acompaña de artefactos electrónicos y mecánicos que marcan el ritmo al actor. Toda la técnica se somete al servicio de la poesía para crear un sortilegio exquisito, inteligente, tierno y preciso en el que lo imposible aparenta ser fácil y cercano.
