El Vive Latino pierde uno de sus artistas: los motivos

Cuando apenas quedan tres semanas para que el recinto de la Expo de Zaragoza vuelva a vibrar con la celebración de una nueva edición del Vive Latino España, en la tarde de este jueves se acaba de conocer que una de las bandas que iba a actuar en el festival finalmente no lo hará "por motivos personales" según acaba de comunicar a través de sus redes sociales.

"Lamentamos comunicar que, por motivos personales, la actuación del día 5 en el Vive Latino se cancela. Hemos tratado de encontrar alternativas para que esta cancelación no se produjera pero no ha sido posible". Así ha explicado ElyElla que finalmente no estará en el festival de la capital aragonesa que aboga por trazar un puente entre Latinoamérica y España.

"Nos hacía mucha ilusión encontrarnos con vosotrxs así que prometemos volver a vernos muy pronto. Os queremos, Zaragoza", concluye su comunicado el dúo habitual en muchos de los festivales españoles.

Así queda el cartel

El cartel de la primera jornada de la cita (el viernes 5 de septiembre) estará encabezado por Coque Malla (que estará acompañado por la banda de Los Ronaldos), G-5, Los ángeles azules y Love of lesbian en un día en el que también actuarán Alcalá Norte, Alizzz, Cala Vento, Cuarteto de Nos, El Momo, Johnny Garso, José Madero, La gusana ciega, Los secretos, Monsieur Periné, Shinova y Total Noventa.

Así, para el segundo día del Vive Latino (sábado 6 de septiembre) quedan los conciertos de Fangoria, Kase.O, Iván Ferreiro, León Benavente, Maldita vecindad y Molotov como destacados además de los de Conociendo Rusia, Depresión sonora, Las novias, La estrella azul live, Los punsetes, Macaco, Modelo, María José Llergo, Señoras y Bedeles, Son rompe pera y Zahara.